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Окупанти погрожують знову захопити Харківську область

Ірина БалачукСереда, 15 лютого 2023, 11:00
Тимчасово окупована частина Харківщини. Скриншот з deepstatemap.live

Пособник окупантів, колаборант Віталій Ганчев заявив, що російські війська планують повторно захопити деокуповані восени 2022 року населені пункти Харківської області.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости

Пряма мова колаборанта Ганчева: "Усі населені пункти (Харківської області – ред.), які були під контролем наших сил до вересня, будуть планомірно звільнятися (так росіяни і їхні посіпаки називать захоплення українських територій – ред.)".

Деталі: За словами пособника окупантів, станом на 15 лютого близько 20 населених пунктів Харківської області перебувають під контролем Росії.

Він також додав, що "на харківському напрямку йдуть запеклі бої", зокрема бої тривають у напрямку Куп'янського району та Ізюма. 

23 січня Ганчев заявив, що "приблизно 11 населених пунктів" у Куп'янському районі Харківської області, в яких проживають 500-600 осіб, перебувають під контролем російських окупантів.

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Передісторія: 

  • 11 лютого секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що росіяни вже почали свій "великий наступ", але з ним у загарбників "великі проблеми".
  • Наприкінці літа 2022 року Збройні сили України розпочали контрнаступ на окуповані Росією території України. На початку осені було звільнено низку населених пунктів на Харківщині. 
  • Станом на кінець вересня 2022 року під окупацією росіян залишалося 6% Харківської області.

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Теми: Харківська областьвійна
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