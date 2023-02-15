Окупанти погрожують знову захопити Харківську область

Пособник окупантів, колаборант Віталій Ганчев заявив, що російські війська планують повторно захопити деокуповані восени 2022 року населені пункти Харківської області.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости"

Пряма мова колаборанта Ганчева: "Усі населені пункти (Харківської області – ред.), які були під контролем наших сил до вересня, будуть планомірно звільнятися (так росіяни і їхні посіпаки називать захоплення українських територій – ред.)".

Деталі: За словами пособника окупантів, станом на 15 лютого близько 20 населених пунктів Харківської області перебувають під контролем Росії.

Він також додав, що "на харківському напрямку йдуть запеклі бої", зокрема бої тривають у напрямку Куп'янського району та Ізюма.

23 січня Ганчев заявив, що "приблизно 11 населених пунктів" у Куп'янському районі Харківської області, в яких проживають 500-600 осіб, перебувають під контролем російських окупантів.

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