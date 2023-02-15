Оккупанты грозятся снова захватить Харьковскую область
Пособник оккупантов, коллаборант Виталий Ганчев заявил, что российские войска планируют повторно захватить деоккупированные осенью 2022 года населенные пункты Харьковской области.
Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости"
Прямая речь коллаборанта Ганчева: "Все населенные пункты (Харьковской области – ред.), которые были под контролем наших сил до сентября, будут планомерно освобождаться (так россияне и их прихвостни называют захват украинских территорий – ред.)".
Детали: По словам пособника оккупантов, по состоянию на 15 февраля около 20 населенных пунктов Харьковской области находятся под контролем России.
Он также добавил, что "на харьковском направлении идут ожесточенные бои", в часности бои ведутся в направлении Купянского района и Изюма.
23 января Ганчев заявил, что "порядка 11 населенных пунктов" в Купянском районе в Харьковской области, в которых проживают 500-600 человек, находятся под контролем российских оккупантов.
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Предыстория:
- 11 февраля секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что россияне уже начали свое "большое наступление", но с ним у захватчиков "большие проблемы".
- В конце лета 2022 года Вооруженные силы Украины начали контрнаступление на оккупированные Россией территории Украины. В начале осени был освобожден ряд населенных пунктов на Харьковщине.
- По состоянию на конец сентября 2022 года под оккупацией россиян оставалось 6% Харьковской области.