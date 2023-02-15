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В Дiя.ТV з'явився канал CNN International – Федоров

Станіслав ПогоріловСереда, 15 лютого 2023, 13:03
В Дiя.ТV з'явився канал CNN International – Федоров
Фото: Wikipedia

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що в Дiя.ТV додали канал CNN International.

Джерело: Федоров у Telegram

Пряма мова Федорова: "Давно мріяли додати до Дiя.ТV сам цей канал. Адже добре завжди мати під рукою якісні та перевірені міжнародні новини від топового медіа, яке дивляться 2 мільярди людей".

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Деталі: За словами міністра, проєкт реалізується завдяки домовленостям між MEGOGO та компанією Warner Brothers Discovery.

Тепер, що дізнатись світові новини, не треба шукати стрімінгові сервіси, платформи та сайти, треба просто відкрити застосунок та зробити кілька кліків.

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"Круто, що у Дії з‘являються англомовні продукти. Далі — більше. Готові до співпраці з іншими іноземними каналами", - написав Федоров.

Нагадаємо: Мінцифри запустило разом з MEGOGO Дія TV у травні 2022 року.

Теми: ДіятелебаченняФедоров
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