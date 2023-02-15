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В Дія.ТѴ появился канал CNN International - Федоров

Станислав ПогориловСреда, 15 февраля 2023, 14:03
Фото: Wikipedia

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что в Дія.ТѴ добавили канал CNN International.

Источник: Федоров в Telegram

Прямая речь Федорова: "Давно мечтали добавить в Дія.ТѴ сам этот канал. Ведь хорошо всегда иметь под рукой качественные и проверенные международные новости от топового медиа, которое смотрят 2 миллиарда человек".

Детали: По словам министра, проект реализуется благодаря договоренностям между MEGOGO и компанией Warner Brothers Discovery.

Теперь, чтобы узнать мировые новости, не надо искать стриминговые сервисы, платформы и сайты, надо просто открыть приложение и сделать несколько кликов.

"Круто, что в Дії появляются англоязычные продукты. Дальше - больше. Готовы к сотрудничеству с другими иностранными каналами", - написал Федоров.

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Напомним: Минцифры запустило вместе с MEGOGO Дія TV в мае 2022 года.

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Темы: ДіятелевидениеФедоров
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