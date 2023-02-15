Кадиров розкритикував російських керівників, які пишуть у деталях про втрати окупантів

Глава Чечні Рамзан Кадиров розкритикував керівників російських регіонів, які публікують інформацію про втрати військових на війні проти України.

Джерело: повідомлення Кадирова

Пряма мова: "Під час виконання бойових завдань неминучі втрати. Спецоперація (так росіяни називають війну проти України – ред.) в Україні не виняток. Давлячи сатанинську нечисть, гинуть наші хлопці…

Але я не розумію, коли керівники регіонів сурмлять про кількість загиблих у СВО. У мене запитання: для чого? Пишуть усе в найдрібніших подробицях і деталях".

Деталі: Кадиров заявив, що "не треба маніпулювати на темі наших героїв, писати, що в такому-то регіоні загинуло стільки-то, а в іншому – стільки".

Передісторія:

Раніше Кадиров заявляв, що російські війська можуть дійти до Києва і взяти його, якщо буде наказ президента Росії.

В українському ГУР заявили, що втрати російських окупаційних військ наразі найбільші від початку повномасштабного вторгнення, пріоритетом для ворога залишається вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.