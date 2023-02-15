Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Кадиров розкритикував російських керівників, які пишуть у деталях про втрати окупантів

"Українська правда"Середа, 15 лютого 2023, 17:39
Кадиров розкритикував російських керівників, які пишуть у деталях про втрати окупантів
Фото: РИА Новости

Глава Чечні Рамзан Кадиров розкритикував керівників російських регіонів, які публікують інформацію про втрати військових на війні проти України.   

Джерело: повідомлення Кадирова

Пряма мова: "Під час виконання бойових завдань неминучі втрати. Спецоперація (так росіяни називають війну проти України – ред.) в Україні не виняток. Давлячи сатанинську нечисть, гинуть наші хлопці…

Реклама:

Але я не розумію, коли керівники регіонів сурмлять про кількість загиблих у СВО. У мене запитання: для чого? Пишуть усе в найдрібніших подробицях і деталях".

Деталі: Кадиров заявив, що "не треба маніпулювати на темі наших героїв, писати, що в такому-то регіоні загинуло стільки-то, а в іншому – стільки".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Раніше Кадиров заявляв, що російські війська можуть дійти до Києва і взяти його, якщо буде наказ президента Росії.  
  • В українському ГУР заявили, що втрати російських окупаційних військ наразі найбільші від початку повномасштабного вторгнення, пріоритетом для ворога залишається вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

Теми: КадировРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: Лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Усі новини...
Кадиров
США ввели санкції щодо матері Кадирова та директора "Артеку"
Син Кадирова побив уродженця України, якому закидають спалення Корану
Британська розвідка розповіла, як Кадиров доводить свою лояльність Путіну
Останні новини
10:47
фотоАгент ФСБ "Скіф", який "вербував" співробітницю СБУ в Одесі, отримав 15 років в’язниці
10:46
Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС
10:39
"Книжковий фестиваль 365 днів на рік". Власник розкриває подробиці відкриття книгарні на Хрещатику
10:35
За час дії "транспортного безвізу" рух товарів автошляхами між Україною та ЄС зріс на понад 40%
10:29
У МОЗ розповіли про наслідки хаотичного прийому антибіотиків
10:27
УЗ запускає Dnipro City Express із модернізованими електричками
10:09
Заступник глави МОЗ: Навіть сучасні антибіотики вже не діють на деякі бактерії
10:05
Курс валют на 19 грудня: гривня дещо ослабла щодо долара та євро
10:03
Як лікарі Центру спецоперацій СБУ працюють наввипередки з часом
10:01
Російські заводи Bosch продадуть турецькому інвестфонду – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: