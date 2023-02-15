Кадыров раскритиковал российских руководителей, которые пишут в деталях о потерях оккупантов

Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал руководителей российских регионов, которые публикуют информацию о потерях военных на войне против Украины.

Источник: сообщение Кадырова

Прямая речь: "При исполнении боевых задач неизбежны потери. Спецоперация (так россияне называют войну против Украины - ред.) в Украине не исключение. Давя сатанинскую нечисть, гибнут наши ребята. И мы будем помнить каждого из них. Но я не понимаю, когда руководители регионов трубят о количестве погибших в СВО. У меня вопрос: для чего? Пишут все в мельчайших подробностях и деталях".

Детали: Кадыров заявил, что "не надо манипулировать на теме наших героев, писать, что в таком-то регионе погибло столько-то, а в другом - столько-то".

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