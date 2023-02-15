Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Кадыров раскритиковал российских руководителей, которые пишут в деталях о потерях оккупантов

"Украинская правда"Среда, 15 февраля 2023, 17:39
Кадыров раскритиковал российских руководителей, которые пишут в деталях о потерях оккупантов

Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал руководителей российских регионов, которые публикуют информацию о потерях военных на войне против Украины.  

Источник: сообщение Кадырова

Прямая речь: "При исполнении боевых задач неизбежны потери. Спецоперация (так россияне называют войну против Украины - ред.) в Украине не исключение. Давя сатанинскую нечисть, гибнут наши ребята. И мы будем помнить каждого из них. Но я не понимаю, когда руководители регионов трубят о количестве погибших в СВО. У меня вопрос: для чего? Пишут все в мельчайших подробностях и деталях".

Реклама:

Детали: Кадыров заявил, что "не надо манипулировать на теме наших героев, писать, что в таком-то регионе погибло столько-то, а в другом - столько-то".

Предыстория:

  • Ранее Кадыров заявлял, что российские войска могут дойти до Киева и взять его, если будет приказ президента России. 
  • В украинском ГУР заявили, что потери российских оккупационных войск сейчас самые большие с начала полномасштабного вторжения, приоритетом для врага остается выход на административные границы Донецкой и Луганской областей.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: КадыровРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Киеве, Запорожье, Днепре и на Хмельниччине прогремели взрывы

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Все новости...
Кадыров
США ввели санкции в отношении матери Кадырова и директора "Артека"
Сын Кадырова избил уроженца Украины, которому вменяют сожжение Корана
Британская разведка рассказала, как Кадыров доказывает свою лояльность Путину
Последние новости
07:52
В Азербайджане говорят, что близки к мирному соглашению с Арменией
07:39
В Киеве, Запорожье, Днепре и на Хмельниччине прогремели взрывы
07:13
Россияне нанесли ракетный удар по Конотопу: повредили жилой дом и СТО, есть раненые
06:42
обновляетсяТревога по всей стране: зафиксированы пуски крылатых ракет
06:36
Львовскую область атаковали более 10 "Шахедов" - Садовый
06:29
Оккупанты нанесли по Харькову 10 ударов - ОВА
06:19
В России сообщили, что сбили беспилотник над Курской областью
05:57
ISW сообщил о продвижении украинских войск вблизи Бахмута
04:50
Во Львове, Харкове и Черкассах раздались взрывы
04:23
На Львовщине работала ПВО
Все новости...
Реклама: