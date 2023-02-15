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Загони "вагнерівців" на Донбасі втратили до 80% особового складу - Міноборони

Олександр ШумілінСереда, 15 лютого 2023, 20:03
СКРИНШОТ ІЗ ВІДЕО NYTIMES.COM

Українські бійці на Сході завдають ворогу значних втрат попри цілодобові атаки окупантів.

Джерело: повідомлення заступниці міністра оборони Ганни Маляр

Пряма мова: "На Сході триває наступ ворога. Цілодобові атаки. Ситуація напружена. Так, нашим важко. Ви самі бачите, яку війну веде РФ. Але наші бійці не дають ворогу досягнути поставлених цілей та завдають дуже серйозних втрат.

Зокрема, в деяких штурмових загонах ПВК "вагнер" та підрозділах 2 АК втрати становлять до 80% особового складу. Евакуація загиблих і поранених ворогом обмежена або не здійснюється взагалі".

Деталі: За словами Маляр, значні втрати вплинули на те, що серед особового складу російських окупаційних військ відмічається суттєве зниження рівня довіри до рішень командування щодо ведення бойових дій.

"Все більше російських військовослужбовців усвідомлює, що їх командири неадекватно оцінюють обстановку на полі бою, про що свідчить інтенсивне застосування так званих "загонів смертників" – підрозділів, укомплектованих недостатньо підготовленими  мобілізованими, які щодобово зазнають великих бойових і санітарних втрат", - написала вона.

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Теми: МіноборониБахмут
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