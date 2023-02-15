Отряды "вагнеровцев" потеряли до 80% личного состава - Минобороны

Украинские бойцы на Востоке наносят врагу значительные потери, несмотря на круглосуточные атаки оккупантов.

Источник: сообщение заместителя министра обороны Анны Маляр

Прямая речь: "На Востоке продолжается наступление врага. Круглосуточные атаки. Ситуация напряженная. Да, нашим трудно. Вы сами видите, какую войну ведет РФ. Но наши бойцы не дают врагу достичь поставленных целей и наносят очень серьезные потери.

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В частности, в некоторых штурмовых отрядах ЧВК "вагнер" и подразделениях 2 АК потери составляют до 80% личного состава. Эвакуация погибших и раненых врагом ограничена или не осуществляется вообще".

Детали: По словам Маляр, значительные потери повлияли на то, что среди личного состава российских оккупационных войск отмечается существенное снижение уровня доверия к решениям командования по ведению боевых действий.

"Все больше российских военнослужащих осознает, что их командиры неадекватно оценивают обстановку на поле боя, о чем свидетельствует интенсивное применение так называемых "отрядов смертников" - подразделений, укомплектованных недостаточно подготовленными мобилизованными, которые ежесуточно несут большие боевые и санитарные потери", - написала она.

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