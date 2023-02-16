На Львівщині – влучання в об’єкт критичної інфраструктури
Четвер, 16 лютого 2023, 04:37
Голова Львівської військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що в області є влучання в об’єкт критичної інфраструктури.
Джерело: Козицький у Телеграм
Пряма мова: "Під час повітряної тривоги було влучання в об’єкт критичної інфраструктури у Львівській області".
Деталі: Козицький уточнив, що постраждалих чи жертв нема.
Також він додав, що пожежу на місці події загасили
"Деталі – згодом", – ідеться в його повідомленні.
Нагадаємо: Повітряну тривогу оголосили вночі у четвер, 16 лютого, в усіх областях.
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