На Львівщині – влучання в об’єкт критичної інфраструктури

Голова Львівської військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що в області є влучання в об’єкт критичної інфраструктури.

Джерело: Козицький у Телеграм

Пряма мова: "Під час повітряної тривоги було влучання в об’єкт критичної інфраструктури у Львівській області".

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Деталі: Козицький уточнив, що постраждалих чи жертв нема.

Також він додав, що пожежу на місці події загасили

"Деталі – згодом", – ідеться в його повідомленні.

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Нагадаємо: Повітряну тривогу оголосили вночі у четвер, 16 лютого, в усіх областях.

Козицький попереджав жителів Львівської області про "реальну загрозу".