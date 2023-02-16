На Львовщине – попадание в объект критической инфраструктуры
Четверг, 16 февраля 2023, 03:37
Глава Львовской военной администрации Максим Козицкий сообщил, что в области есть попадание в объект критической инфраструктуры.
Источник: Козицкий в Телеграмм
Прямая речь: "Во время воздушной тревоги было попадание в объект критической инфраструктуры во Львовской области".
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Детали: Козицкий уточнил, что пострадавших или жертв нет.
Также он добавил, что пожар на месте происшествия потушили
"Детали – позже", – говорится в его сообщении.
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Напомним: Воздушную тревогу объявили ночью в четверг, 16 февраля, во всех областях.
Козицкий предупреждал жителей Львовской области о "реальной угрозе".