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На Львовщине – попадание в объект критической инфраструктуры

Ольга ГлущенкоЧетверг, 16 февраля 2023, 04:37
иллюстративное фото Getty Images

Глава Львовской военной администрации Максим Козицкий сообщил, что в области есть попадание в объект критической инфраструктуры.

Источник: Козицкий в Телеграмм

Прямая речь: "Во время воздушной тревоги было попадание в объект критической инфраструктуры во Львовской области".

Детали: Козицкий уточнил, что пострадавших или жертв нет.

Также он добавил, что пожар на месте происшествия потушили

"Детали – позже", – говорится в его сообщении.

Напомним: Воздушную тревогу объявили ночью в четверг, 16 февраля, во всех областях.

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Козицкий предупреждал жителей Львовской области о "реальной угрозе".

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Темы: Львовщинаобстрелвойна
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