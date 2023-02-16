ISW спрогнозував, коли і за яких умов Україна зможе почати масштабний контрнаступ

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що Україна зможе почати широкомасштабний контрнаступ протягом наступних кількох місяців, якщо Захід надасть необхідну військову допомогу.

Джерело: ISW

Деталі: За аналізом даних від інституту, дорога військова кампанія Росії в Україні, ймовірно, значно виснажила російську техніку і резерви живої сили, необхідні для підтримки успішного широкомасштабного наступу на сході України.

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Аналітики вважають, що нездатність Росії відновити виведену з ладу механізовану техніку в короткостроковій перспективі ще більше обмежує російські можливості ведення маневреної війни і змушує російські війська покладатися на стару техніку.

У той же час, на думку аналітиків, Україна, ймовірно, і надалі матиме можливість розпочати широкомасштабний контрнаступ протягом наступних кількох місяців, але її здатність зробити це значною мірою залежатиме від того, наскільки швидко і в яких масштабах Захід надасть їй необхідну військову допомогу, зокрема танки і бронемашини.

В інституті зазначають, що президент Росії Володимир Путін навряд чи оголосить про заходи щодо подальшої ескалації війни в Україні, нові великі російські мобілізаційні ініціативи або будь-яке інше важливе рішення у своєму запланованому зверненні до Федеральних зборів Росії 21 лютого.

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Путін кілька разів переносив своє щорічне звернення до Федеральних зборів у 2022 році, ймовірно, сподіваючись, врешті-решт, використати цю промову для святкування значних російських перемог в Україні, але не зміг цього зробити через відсутність таких здобутків та на тлі посилення критики на адресу Кремля за ведення війни.

Військові невдачі РФ в Україні продовжують позбавляти Путіна можливості представити російській громадськості військові успіхи, – ідеться у звіті ISW.

Аналітики стверджують: "Вперта українська оборона Бахмута, незважаючи на втрати, не дозволить Путіну заявити, що Росія утримує це місто в річницю війни, а така заява могла б дати йому, російським військовим і російській громадськості нову надію на перемогу і, можливо, посилити готовність Кремля вимагати від своїх людей більшої віддачі для подальшого наступу".

Основні висновки ISW ЗА 15 лютого: