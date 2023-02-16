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ISW спрогнозував, коли і за яких умов Україна зможе почати масштабний контрнаступ

Ольга Глущенко Четвер, 16 лютого 2023, 06:32
ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що Україна зможе почати широкомасштабний контрнаступ протягом наступних кількох місяців, якщо Захід надасть необхідну військову допомогу.

Джерело: ISW

Деталі: За аналізом даних від інституту, дорога військова кампанія Росії в Україні, ймовірно, значно виснажила російську техніку і резерви живої сили, необхідні для підтримки успішного широкомасштабного наступу на сході України.

Аналітики вважають, що нездатність Росії відновити виведену з ладу механізовану техніку в короткостроковій перспективі ще більше обмежує російські можливості ведення маневреної війни і змушує російські війська покладатися на стару техніку.

У той же час, на думку аналітиків, Україна, ймовірно, і надалі матиме можливість розпочати широкомасштабний контрнаступ протягом наступних кількох місяців, але її здатність зробити це значною мірою залежатиме від того, наскільки швидко і в яких масштабах Захід надасть їй необхідну військову допомогу, зокрема танки і бронемашини.

В інституті зазначають, що президент Росії Володимир Путін навряд чи оголосить про заходи щодо подальшої ескалації війни в Україні, нові великі російські мобілізаційні ініціативи або будь-яке інше важливе рішення у своєму запланованому зверненні до Федеральних зборів Росії 21 лютого.

Путін кілька разів переносив своє щорічне звернення до Федеральних зборів у 2022 році, ймовірно, сподіваючись, врешті-решт, використати цю промову для святкування значних російських перемог в Україні, але не зміг цього зробити через відсутність таких здобутків та на тлі посилення критики на адресу Кремля за ведення війни.

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Військові невдачі РФ в Україні продовжують позбавляти Путіна можливості представити російській громадськості військові успіхи, – ідеться у звіті ISW.

Аналітики стверджують: "Вперта українська оборона Бахмута, незважаючи на втрати, не дозволить Путіну заявити, що Росія утримує це місто в річницю війни, а така заява могла б дати йому, російським військовим і російській громадськості нову надію на перемогу і, можливо, посилити готовність Кремля вимагати від своїх людей більшої віддачі для подальшого наступу".

Основні висновки ISW ЗА 15 лютого:

  • Дороговартісна військова кампанія Росії в Україні, ймовірно, значно виснажила російські запаси техніки і людських ресурсів, необхідні для підтримки успішного широкомасштабного наступу на сході України.
  • Нездатність Росії відновити відпрацьовану механізовану техніку в короткостроковій перспективі ще більше обмежує можливості російських військових у веденні маневрених механізованих бойових дій.
  • Путін навряд чи оголосить про заходи щодо подальшої ескалації війни в Україні, нові великі російські мобілізаційні ініціативи або будь-яке інше важливе рішення у своєму запланованому зверненні до Федеральних зборів Росії 21 лютого.
  • Російські війська продовжили наступальні операції на північний захід від Сватового та вздовж лінії Сватово-Кремінна.
  • Загарбники також продовжили наступальні операції навколо Бахмута, на західних околицях Донецька та на заході Донецької області.
  • Кремль продовжує фінансувати свої військові зусилля в Україні з регіональних бюджетів.
  • Уряд РФ продовжує подальшу інтеграцію окупованих територій до російських управлінських структур.

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Теми: війнаконтрнаступзброя
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