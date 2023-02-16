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ISW спрогнозував, коли і за яких умов Україна зможе почати масштабний контрнаступ

Ольга Глущенко Четвер, 16 лютого 2023, 05:32
ISW спрогнозував, коли і за яких умов Україна зможе почати масштабний контрнаступ
ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що Україна зможе почати широкомасштабний контрнаступ протягом наступних кількох місяців, якщо Захід надасть необхідну військову допомогу.

Джерело: ISW

Деталі: За аналізом даних від інституту, дорога військова кампанія Росії в Україні, ймовірно, значно виснажила російську техніку і резерви живої сили, необхідні для підтримки успішного широкомасштабного наступу на сході України.

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Аналітики вважають, що нездатність Росії відновити виведену з ладу механізовану техніку в короткостроковій перспективі ще більше обмежує російські можливості ведення маневреної війни і змушує російські війська покладатися на стару техніку.

У той же час, на думку аналітиків, Україна, ймовірно, і надалі матиме можливість розпочати широкомасштабний контрнаступ протягом наступних кількох місяців, але її здатність зробити це значною мірою залежатиме від того, наскільки швидко і в яких масштабах Захід надасть їй необхідну військову допомогу, зокрема танки і бронемашини.

В інституті зазначають, що президент Росії Володимир Путін навряд чи оголосить про заходи щодо подальшої ескалації війни в Україні, нові великі російські мобілізаційні ініціативи або будь-яке інше важливе рішення у своєму запланованому зверненні до Федеральних зборів Росії 21 лютого.

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Путін кілька разів переносив своє щорічне звернення до Федеральних зборів у 2022 році, ймовірно, сподіваючись, врешті-решт, використати цю промову для святкування значних російських перемог в Україні, але не зміг цього зробити через відсутність таких здобутків та на тлі посилення критики на адресу Кремля за ведення війни.

Військові невдачі РФ в Україні продовжують позбавляти Путіна можливості представити російській громадськості військові успіхи, – ідеться у звіті ISW.

Аналітики стверджують: "Вперта українська оборона Бахмута, незважаючи на втрати, не дозволить Путіну заявити, що Росія утримує це місто в річницю війни, а така заява могла б дати йому, російським військовим і російській громадськості нову надію на перемогу і, можливо, посилити готовність Кремля вимагати від своїх людей більшої віддачі для подальшого наступу".

Основні висновки ISW ЗА 15 лютого:

  • Дороговартісна військова кампанія Росії в Україні, ймовірно, значно виснажила російські запаси техніки і людських ресурсів, необхідні для підтримки успішного широкомасштабного наступу на сході України.
  • Нездатність Росії відновити відпрацьовану механізовану техніку в короткостроковій перспективі ще більше обмежує можливості російських військових у веденні маневрених механізованих бойових дій.
  • Путін навряд чи оголосить про заходи щодо подальшої ескалації війни в Україні, нові великі російські мобілізаційні ініціативи або будь-яке інше важливе рішення у своєму запланованому зверненні до Федеральних зборів Росії 21 лютого.
  • Російські війська продовжили наступальні операції на північний захід від Сватового та вздовж лінії Сватово-Кремінна.
  • Загарбники також продовжили наступальні операції навколо Бахмута, на західних околицях Донецька та на заході Донецької області.
  • Кремль продовжує фінансувати свої військові зусилля в Україні з регіональних бюджетів.
  • Уряд РФ продовжує подальшу інтеграцію окупованих територій до російських управлінських структур.

Теми: війнаконтрнаступзброя
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