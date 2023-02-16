ISW спрогнозировал, когда и при каких условиях Украина сможет начать масштабное контрнаступление

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что Украина сможет начать широкомасштабное контрнаступление в течение следующих нескольких месяцев, если Запад предоставит необходимую военную помощь.

Источник: ISW

Детали: По анализу данных от института, дорогая военная кампания России в Украине, вероятно, значительно истощила российскую технику и резервы живой силы, необходимые для поддержки успешного широкомасштабного наступления на востоке Украины.

Аналитики считают, что неспособность России восстановить выведенную из строя механизированную технику в краткосрочной перспективе еще больше ограничивает российские возможности ведения маневренной войны и вынуждает российские войска полагаться на старую технику.

В то же время, по мнению аналитиков, Украина, вероятно, и в дальнейшем будет иметь возможность начать широкомасштабное контрнаступление в течение следующих нескольких месяцев, но ее способность сделать это в значительной степени будет зависеть от того, насколько быстро и в каких масштабах Запад предоставит ей необходимую военную помощь, в частности танки и бронемашины.

В институте отмечают, что президент России Владимир Путин вряд ли объявит о мерах по дальнейшей эскалации войны в Украине, новых крупных российских мобилизационных инициативах или любом другом важном решении в своем запланированном обращении к Федеральному собранию России 21 февраля.

Путин несколько раз переносил свое ежегодное обращение к Федеральному собранию в 2022 году, вероятно, надеясь, в конце концов, использовать эту речь для празднования значительных российских побед в Украине, но не смог этого сделать из-за отсутствия таких достижений и на фоне усиления критики в адрес Кремля за ведение войны.

ВИДЕО ДНЯ

Военные неудачи РФ в Украине продолжают лишать Путина возможности представить российской общественности военные успехи, - говорится в отчете ISW.

Аналитики утверждают: "Упрямая украинская оборона Бахмута, несмотря на потери, не позволит Путину заявить, что Россия удерживает этот город в годовщину войны, а такое заявление могло бы дать ему, российским военным и российской общественности новую надежду на победу и, возможно, усилить готовность Кремля требовать от своих людей большей отдачи для дальнейшего наступления".

Основные выводы ISW ЗА 15 февраля: