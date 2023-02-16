Ермак сообщил о попаданиях в результате ночной атаки

После ночной вражеской атаки есть попадания на Севере, Западе Украины, в Днепропетровской и Кировоградской областях.

Источник: глава Офиса президента Андрей Ермак

Прямая речь: "Очередная ракетная атака россиян. Ночью запускали БПЛА и ракеты. К сожалению, есть попадания на Севере, Западе Украины, а также в Днепропетровской и Кировоградской областях".

Детали: Ермак добавил, что россияне несколько изменили тактику.

По его словам, оккупанты проводят активную разведку, применяют фальш-цели.

"Но ПВО справилась с большинством вражеских ракет и БПЛА", - отметил Ермак.

Напомним: Воздушную тревогу объявили ночью в четверг, 16 февраля, во всех областях.