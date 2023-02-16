Ермак сообщил о попаданиях в результате ночной атаки
Четверг, 16 февраля 2023, 07:26
После ночной вражеской атаки есть попадания на Севере, Западе Украины, в Днепропетровской и Кировоградской областях.
Источник: глава Офиса президента Андрей Ермак
Прямая речь: "Очередная ракетная атака россиян. Ночью запускали БПЛА и ракеты. К сожалению, есть попадания на Севере, Западе Украины, а также в Днепропетровской и Кировоградской областях".
Детали: Ермак добавил, что россияне несколько изменили тактику.
По его словам, оккупанты проводят активную разведку, применяют фальш-цели.
"Но ПВО справилась с большинством вражеских ракет и БПЛА", - отметил Ермак.
Напомним: Воздушную тревогу объявили ночью в четверг, 16 февраля, во всех областях.
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