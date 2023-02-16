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Глава МИД Израиля прибыл в Киев

Ирина БалачукЧетверг, 16 февраля 2023, 09:04
Фото из Twitter Коэна

Глава МИД Израиля Эли Коэн прибыл в Киев – это первый визит высокопоставленного израильского чиновника в Украину с начала полномасштабного вторжения России.

Источник: Коэн в Twitter

Прямая речь Коэна: "Сейчас я прибыл в Киев. Я встречусь с президентом Зеленским и министром иностранных дел Кулебой".

Детали: Он добавил, что также примет участие в открытии посольства Израиля в Киеве, которое возвращается к полноценной деятельности.

Кроме того, министр планирует посетить Бучу и Бабий Яр.

Коэн опубликовал фото возле поезда и отметил, что "прибыл сказать, что Израиль поддерживает Украину и украинский народ в трудную минуту".

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Темы: ИзраильКиев
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