Глава МИД Израиля прибыл в Киев
Четверг, 16 февраля 2023, 09:04
Глава МИД Израиля Эли Коэн прибыл в Киев – это первый визит высокопоставленного израильского чиновника в Украину с начала полномасштабного вторжения России.
Источник: Коэн в Twitter
Прямая речь Коэна: "Сейчас я прибыл в Киев. Я встречусь с президентом Зеленским и министром иностранных дел Кулебой".
Детали: Он добавил, что также примет участие в открытии посольства Израиля в Киеве, которое возвращается к полноценной деятельности.
Кроме того, министр планирует посетить Бучу и Бабий Яр.
Коэн опубликовал фото возле поезда и отметил, что "прибыл сказать, что Израиль поддерживает Украину и украинский народ в трудную минуту".
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- В начале февраля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом Франции заявил, что готов отправить в Украину "военные вещи", но не готов зайти слишком далеко, чтобы не спровоцировать Россию.
- Ранее Нетаньяху заявил, что рассматривает вопрос об оказании Украине военной помощи, включая израильскую систему противовоздушной обороны "Железный купол".