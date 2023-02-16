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Ночью российские ракеты попали в объекты инфраструктуры в Полтавской и Кировоградской областях

Александр ШумилинЧетверг, 16 февраля 2023, 09:33
Ночью российские ракеты попали в объекты инфраструктуры в Полтавской и Кировоградской областях
Фото: Андрей Райкович

Во время ночной атаки российские ракеты попали в инфраструктурные объекты в Полтавской и Кировоградской областях.

Источник: сообщение председателя Полтавской ОГА Дмитрия Лунина, председателя Кировоградской ОГА Андрея Райковича

Прямая речь Лунина: "Во время ночной массированной атаки на Полтавщине была зафиксирована группа вражеских БПЛА, в частности в Полтавском районе. Работали средства ПВО.

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Также враг ударил ракетами по территории области. Две из них попали по объекту критической инфраструктуры в Кременчуге. Предварительно погибших и пострадавших нет".

Прямая речь Райковича: "Неспокойная ночь. Пережили очередную ракетную атаку врага. Под утро - прилеты в объект инфраструктуры в Кропивницком районе. На месте работают оперативные службы. Обошлось без жертв".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Ранее о попадании сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
  • В ночь на 16 февраля Россия выпустила по Украине 36 ракет, ПВО уничтожила 16 из них.

Темы: Росcияобстрел
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