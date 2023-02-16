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Повітряну тривогу знову оголошували по всій Україні

Валентина РоманенкоЧетвер, 16 лютого 2023, 11:16
Повітряну тривогу знову оголошували по всій Україні
скриншот

Повітряну тривогу по всій території України оголошували вдруге від початку доби 16 лютого, вона тривала трохи більше 20 хвилин.

Джерело: alerts.in.ua, ВМС ЗСУ

Деталі: Повітряна тривога означає небезпеку ударів, громадянам рекомендується перейти до укриття або дотримуватись правила "двох стін".

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Оновлено: Приблизно за 20 хвилин пішли відбої.

За даними ВМС України, в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 7 ворожих кораблів, з них 2 - носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп яких складає 16 ракет.

Що передувало: Повітряну тривогу оголошували вночі у четвер 16 лютого в усіх областях України. Зранку Офіс президента повідомив про влучання на півночі, заході України, у Дніпропетровській і Кіровоградській областях.

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За даними Повітряних сил та головнокомандуючого, в ніч на 16 лютого Росія випустила по Україні 36 ракет, ППО знищила 16 із них.

Теми: повітряна тривога
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