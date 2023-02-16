Воздушная тревога снова объявлялась по всей Украине

Воздушную тревогу по всей территории Украины объявляли второй раз с начала суток 16 февраля, она длилась чуть больше 20 минут.

Источник: alerts.in.ua, ВМС ВСУ

Детали: Воздушная тревога означает опасность ударов, гражданам рекомендуется перейти в укрытие или соблюдать правило "двух стен".

Обновлено: Примерно через 20 минут пошли отбои.

По данным ВМС Украины, в Черном море на боевом дежурстве находится 7 вражеских кораблей, из них 2 - носители крылатых ракет "Калибр", общий залп которых составляет 16 ракет.

Что предшествовало: Воздушную тревогу объявляли ночью в четверг 16 февраля во всех областях Украины. Утром Офис президента сообщил о попаданиях на севере, западе Украины, в Днепропетровской и Кировоградской областях.

По данным Воздушных сил и главнокомандующего, в ночь на 16 февраля Россия выпустила по Украине 36 ракет, ПВО уничтожила 16 из них.