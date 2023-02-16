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Міноборони відправить фахівців вчитися закупівлям в Агенції НАТО

Олександр ШумілінЧетвер, 16 лютого 2023, 14:47
Фото: Міноборони

Персонал Міноборони України буде навчатися закупівель в Агенції НАТО.

Джерело: повідомлення Міноборони України, де наводяться слова міністра оборони Олексія Резнікова

Пряма мова: "Під час зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом обговорили також розвиток системи закупок Міноборони у відповідності до принципів транспарентності та ефективності.

Домовились про системну взаємодію щодо навчання персоналу МОУ на базі NSPA (Агенція НАТО з підтримки і постачання – ред.) та розвитку агенцій по закупівлях, які вже створені в Міноборони.

Фактично, мова йде про синхронізацію всіх процедур закупівлі, які будуть використовуватись МОУ зі стандартними процедурами прийнятими в НАТО".

Деталі: Резніков також додав, що за планами, вже за декілька тижнів почнеться навчання першої групи фахівців агенцій по закупках Міноборони.

Ми домовилися не тільки про навчання, а й про модернізацію нашої системи закупок за стандартами NSPA та забезпечення подальшого життєвого циклу озброєнь.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Міністр оборони України Олексій Резніков раніше оприлюднив список організацій, які долучилися до робочої групи щодо створення антикорупційного дорадчого органу при Міноборони.
  • Резніков заявив про перезавантаження антикорупційного управліннята запровадження механізму громадського контролю.
  • Центр протидії корупції повідомив, що Міноборони запросило їх у "робочу групу для напрацювання питань щодо створення громадської антикорупційної ради".

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Теми: НАТОМіноборони
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