Міноборони відправить фахівців вчитися закупівлям в Агенції НАТО
Персонал Міноборони України буде навчатися закупівель в Агенції НАТО.
Джерело: повідомлення Міноборони України, де наводяться слова міністра оборони Олексія Резнікова
Пряма мова: "Під час зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом обговорили також розвиток системи закупок Міноборони у відповідності до принципів транспарентності та ефективності.
Домовились про системну взаємодію щодо навчання персоналу МОУ на базі NSPA (Агенція НАТО з підтримки і постачання – ред.) та розвитку агенцій по закупівлях, які вже створені в Міноборони.
Фактично, мова йде про синхронізацію всіх процедур закупівлі, які будуть використовуватись МОУ зі стандартними процедурами прийнятими в НАТО".
Деталі: Резніков також додав, що за планами, вже за декілька тижнів почнеться навчання першої групи фахівців агенцій по закупках Міноборони.
Ми домовилися не тільки про навчання, а й про модернізацію нашої системи закупок за стандартами NSPA та забезпечення подальшого життєвого циклу озброєнь.
Передісторія:
- Міністр оборони України Олексій Резніков раніше оприлюднив список організацій, які долучилися до робочої групи щодо створення антикорупційного дорадчого органу при Міноборони.
- Резніков заявив про перезавантаження антикорупційного управліннята запровадження механізму громадського контролю.
- Центр протидії корупції повідомив, що Міноборони запросило їх у "робочу групу для напрацювання питань щодо створення громадської антикорупційної ради".