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Минобороны отправит специалистов учиться закупкам у Агентства НАТО

Александр ШумилинЧетверг, 16 февраля 2023, 13:47
Минобороны отправит специалистов учиться закупкам у Агентства НАТО

Персонал Минобороны Украины будут обучаться закупкам в Агентстве НАТО.

Источник: сообщение Минобороны Украины, где приводятся слова министра обороны Алексея Резникова

Прямая речь: "Во время встречи с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом обсудили также развитие системы закупок Минобороны в соответствии с принципами транспарентности и эффективности.

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Договорились о системном взаимодействии по обучению персонала МОУ на базе NSPA (Агентство НАТО по поддержке и снабжению - ред.) и развития агентств по закупкам, которые уже созданы в Минобороны.

Фактически, речь идет о синхронизации всех процедур закупки, которые будут использоваться МОУ со стандартными процедурами принятыми в НАТО".

Детали: Резников также добавил, что по планам, уже через несколько недель начнется обучение первой группы специалистов агентств по закупкам Минобороны.

ВИДЕО ДНЯ

Мы договорились не только об обучении, но и о модернизации нашей системы закупок по стандартам NSPA и обеспечения дальнейшего жизненного цикла вооружений.

Предыстория:

  • Министр обороны Украины Алексей Резников ранее обнародовал список организаций, которые присоединились к рабочей группе по созданию антикоррупционного совещательного органа при Минобороны.
  • Резников заявил о перезагрузке антикоррупционного управления и внедрение механизма общественного контроля.
  • Центр противодействия коррупции сообщил, что Минобороны пригласило их в "рабочую группу для наработки вопросов по созданию общественного антикоррупционного совета".

Темы: НАТОМинобороны
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