Минобороны отправит специалистов учиться закупкам у Агентства НАТО

Персонал Минобороны Украины будут обучаться закупкам в Агентстве НАТО.

Источник: сообщение Минобороны Украины, где приводятся слова министра обороны Алексея Резникова

Прямая речь: "Во время встречи с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом обсудили также развитие системы закупок Минобороны в соответствии с принципами транспарентности и эффективности.

Договорились о системном взаимодействии по обучению персонала МОУ на базе NSPA (Агентство НАТО по поддержке и снабжению - ред.) и развития агентств по закупкам, которые уже созданы в Минобороны.

Фактически, речь идет о синхронизации всех процедур закупки, которые будут использоваться МОУ со стандартными процедурами принятыми в НАТО".

Детали: Резников также добавил, что по планам, уже через несколько недель начнется обучение первой группы специалистов агентств по закупкам Минобороны.

Мы договорились не только об обучении, но и о модернизации нашей системы закупок по стандартам NSPA и обеспечения дальнейшего жизненного цикла вооружений.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: