Минобороны отправит специалистов учиться закупкам у Агентства НАТО
Персонал Минобороны Украины будут обучаться закупкам в Агентстве НАТО.
Источник: сообщение Минобороны Украины, где приводятся слова министра обороны Алексея Резникова
Прямая речь: "Во время встречи с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом обсудили также развитие системы закупок Минобороны в соответствии с принципами транспарентности и эффективности.
Договорились о системном взаимодействии по обучению персонала МОУ на базе NSPA (Агентство НАТО по поддержке и снабжению - ред.) и развития агентств по закупкам, которые уже созданы в Минобороны.
Фактически, речь идет о синхронизации всех процедур закупки, которые будут использоваться МОУ со стандартными процедурами принятыми в НАТО".
Детали: Резников также добавил, что по планам, уже через несколько недель начнется обучение первой группы специалистов агентств по закупкам Минобороны.
Мы договорились не только об обучении, но и о модернизации нашей системы закупок по стандартам NSPA и обеспечения дальнейшего жизненного цикла вооружений.
Предыстория:
- Министр обороны Украины Алексей Резников ранее обнародовал список организаций, которые присоединились к рабочей группе по созданию антикоррупционного совещательного органа при Минобороны.
- Резников заявил о перезагрузке антикоррупционного управления и внедрение механизма общественного контроля.
- Центр противодействия коррупции сообщил, что Минобороны пригласило их в "рабочую группу для наработки вопросов по созданию общественного антикоррупционного совета".