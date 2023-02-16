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В РФ придумали, как праздновать годовщину войны: вязать носки и убирать могилы

Ирина БалачукЧетверг, 16 февраля 2023, 13:52
В РФ придумали, как праздновать годовщину войны: вязать носки и убирать могилы
Фото ТАСС

Администрация президента России направила в регионы рекомендации по организации разных акций 20-24 февраля, приуроченных к годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину и дню защитника отечества.

Источник: российское пропагандистское издание "РБК" со ссылкой на источники

Детали: В рамках акции "нашим героям" региональным властям рекомендовали провести более десятка различных мероприятий с охватом как можно большего числа жителей.

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Одной из основных планируют сделать акцию "герои нашего времени", в рамках которой россияне выстроится в форме "звезды героя" и записывать видеоролики с поздравлениями "защитникам отечества".

Съемку рекомендуется проводить на фоне памятников и граффити, "посвященных героям отечества и героям СВО (так в России называют войну против Украины – ред.)", также, по словам источником, желательно рассказать "о героях" какие-либо важные факты.

Кроме того, регионам рекомендуют создать на улицах российских городов граффити "с портретами героев СВО и описанием их подвига". Акция будет называться "лица героев".

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Также предлагается организовывать мастер-классы по вязанию теплых носков и варежек, изготовлению окопных свечей и кисетов для оккупантов. На кисетах должны быть вышивки: "Ждем с победой", "Вперед к победе", "Родному герою" и пр. а внутри письмо для военных "с теплыми и искренними пожеланиями".

В рамках акции "письма победы" в различных учреждениях и организациях планируют установить коробки для сбора посланий для оккупантов.

Позже все носки, варежки, окопные свечи, кисеты и письма планируют передать российским захватчикам, которые находятся в Украине.

В больницах, где лечатся российские оккупанты решили организовать концерты, вручение подарочных и продуктовых наборов, а также записать видеопоздравления "со словами благодарности".

В рамках мероприятия "наследники победы" планируется устроить встречи оккупантов, вернувшихся с войны в Украине, с ветеранами Второй мировой. Делать это хотят в школах при участии учеников.

Кроме того, для школьников рекомендуют провести "уроки мужества" и акцию "герои рядом" с рассказами о том, "какой подвиг совершают российские военнослужащие", которые вторглись в Украину. 

Также планируется в эти дни поздравлять ветеранов и дарить им подарки.

В рамках акции "память поколений" регионам советуют организовать мероприятия по уборке мест воинских захоронений, мемориальных комплексов и возложению цветов.

Кроме того, рекомендуют публиковать поздравления ветеранам и военнослужащим во "ВКонтакте" – в частности, размещать фото или видео, на которых участники акции "обнимают своих родных защитников отечества… рассказывают о них личные истории, пишут слова благодарности".

Отдельные рекомендации есть для женщин – им предлагают "поблагодарить своих защитников за их защиту и работу" с помощью видеопоздравлений в соцсетях.

Сообщатся, что ключевое мероприятие пройдет 22 февраля в Москве – на этот день в Лужниках запланирован митинг-концерт с участием российского диктатора Владимира Путина.  

Темы: Росcиявойна
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