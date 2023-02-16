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Ізраїль готовий надати Україні систему попередження про повітряну загрозу – міністр Коен

Альона Мазуренко Четвер, 16 лютого 2023, 18:36
Ізраїль готовий надати Україні систему попередження про повітряну загрозу – міністр Коен
Зустріч Зеленського і Коена, фото: Бродський у Twitter

Міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен зустрівся у Києві із президентом України Володимиром Зеленським і пообіцяв надати Україні систему попередження про повітряну загрозу цивільному населенню.

Джерело: Haaretz, посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський у Twitter

Деталі: Повідомляється, що Коен зустрівся в четвер із Зеленським під час візиту до Києва - першого візиту ізраїльського чиновника в Україну з початку російського вторгнення майже рік тому - і пообіцяв, що Ізраїль надасть Україні систему попередження про повітряну загрозу цивільному населенню через 3-6 місяців.

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Раніше в четвер Коен публічно заявив під час спільної прес-конференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, що Ізраїль розробляє систему попередження про повітряну загрозу для українців.

Кулеба подякував Ізраїлю за гуманітарну допомогу і підкреслив, що "Ізраїль добре знає список військових потреб, який також був переданий попередньому уряду. Ми чекаємо відповідальних рішень щодо захисту неба України".

Пряма мова Кулеби: "Сьогодні ми заклали основи для того, щоб Ізраїль зміг прийняти рішення, які будуть спрямовані на вирішення проблем, пов'язаних з повітряним простором України. Немає жодної причини, чому Ізраїль і Україна не повинні стояти пліч-о-пліч зараз".

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Коен не використовував слова "війна" або "Росія", але двічі заявив, що Ізраїль твердо стоїть на боці українського народу.

Пізніше український чиновник заявив ізраїльським ЗМІ, що вони розчаровані тим, що Коен не згадав про Росію під час свого візиту до Бучі.

Коен також додав, що Ізраїль зобов'язався надати кредит у розмірі 200 мільйонів доларів ізраїльській компанії, яка братиме участь у будівництві медичного центру в Україні.

Раніше високопоставлений український чиновник, який анонімно розмовляв зі ЗМІ в останні тижні, підкреслив, що зустріч із Зеленським не відбудеться, якщо Коен приїде в Україну "з порожніми руками" - тобто, не погодившись хоча б на деякі з вимог, які Україна висунула Ізраїлю.

Ці запити включають економічну допомогу у вигляді кредиту на півмільярда доларів, дипломатичні та гуманітарні жести, такі як підтримка на майбутньому голосуванні в ООН щодо мирної ініціативи Зеленського, яка включає вимогу повного виведення російських військ з усіх територій, які вони окупували в України з 2014 року, і, нарешті, військову допомогу.

Нагадаємо:

  • Коен заявив, що Ізраїль має намір підтримати запропоновану президентом Володимиром Зеленським формулу миру.
  • У четвер Коен прибув до Києва – це перший візит високопоставленого ізраїльського чиновника в Україну з початку повномасштабного вторгнення Росії.
  • На початку лютого прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу під час зустрічі з президентом Франції заявив, що готовий відправити в Україну "військові речі", але не готовий зайти надто далеко, щоб не спровокувати Росію.
  • Президент України Володимир Зеленський у своєму виступі 11 жовтня 2022 року на терміновій зустрічі "Групи семи" запропонував "формулу миру" - заходи, які, на його думку, позбавлять Путіна шансів досягти цілей в Україні.

Теми: ІзраїльУкраїна
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