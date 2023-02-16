Ізраїль готовий надати Україні систему попередження про повітряну загрозу – міністр Коен

Міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен зустрівся у Києві із президентом України Володимиром Зеленським і пообіцяв надати Україні систему попередження про повітряну загрозу цивільному населенню.

Джерело: Haaretz, посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський у Twitter

Деталі: Повідомляється, що Коен зустрівся в четвер із Зеленським під час візиту до Києва - першого візиту ізраїльського чиновника в Україну з початку російського вторгнення майже рік тому - і пообіцяв, що Ізраїль надасть Україні систему попередження про повітряну загрозу цивільному населенню через 3-6 місяців.

Раніше в четвер Коен публічно заявив під час спільної прес-конференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, що Ізраїль розробляє систему попередження про повітряну загрозу для українців.

Кулеба подякував Ізраїлю за гуманітарну допомогу і підкреслив, що "Ізраїль добре знає список військових потреб, який також був переданий попередньому уряду. Ми чекаємо відповідальних рішень щодо захисту неба України".

Пряма мова Кулеби: "Сьогодні ми заклали основи для того, щоб Ізраїль зміг прийняти рішення, які будуть спрямовані на вирішення проблем, пов'язаних з повітряним простором України. Немає жодної причини, чому Ізраїль і Україна не повинні стояти пліч-о-пліч зараз".

Коен не використовував слова "війна" або "Росія", але двічі заявив, що Ізраїль твердо стоїть на боці українського народу.

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Пізніше український чиновник заявив ізраїльським ЗМІ, що вони розчаровані тим, що Коен не згадав про Росію під час свого візиту до Бучі.

Коен також додав, що Ізраїль зобов'язався надати кредит у розмірі 200 мільйонів доларів ізраїльській компанії, яка братиме участь у будівництві медичного центру в Україні.

Раніше високопоставлений український чиновник, який анонімно розмовляв зі ЗМІ в останні тижні, підкреслив, що зустріч із Зеленським не відбудеться, якщо Коен приїде в Україну "з порожніми руками" - тобто, не погодившись хоча б на деякі з вимог, які Україна висунула Ізраїлю.

Ці запити включають економічну допомогу у вигляді кредиту на півмільярда доларів, дипломатичні та гуманітарні жести, такі як підтримка на майбутньому голосуванні в ООН щодо мирної ініціативи Зеленського, яка включає вимогу повного виведення російських військ з усіх територій, які вони окупували в України з 2014 року, і, нарешті, військову допомогу.

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