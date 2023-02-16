Израиль готов предоставить Украине систему предупреждения о воздушной угрозе – министр Коэн

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и пообещал предоставить Украине систему предупреждения о воздушной угрозе гражданскому населению.

Источник: Haaretz, посол Израиля в Украине Михаил Бродский в Twitter

Детали: Сообщается, что Коэн встретился в четверг с Зеленским во время визита в Киев - первого визита израильского чиновника в Украину с начала российского вторжения почти год назад - и пообещал, что Израиль предоставит Украине систему предупреждения о воздушной угрозе гражданскому населению через 3-6 месяцев.

Ранее в четверг Коэн публично заявил во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, что Израиль разрабатывает систему предупреждения о воздушной угрозе для украинцев.

Кулеба поблагодарил Израиль за гуманитарную помощь и подчеркнул, что "Израиль хорошо знает список военных потребностей, который также был передан предыдущему правительству. Мы ждем ответственных решений по защите неба Украины".

Прямая речь Кулебы: "Сегодня мы заложили основы для того, чтобы Израиль смог принять решения, которые будут направлены на решение проблем, связанных с воздушным пространством Украины. Нет ни одной причины, почему Израиль и Украина не должны стоять бок о бок сейчас".

Коэн не использовал слова "война" или "Россия", но дважды заявил, что Израиль твердо стоит на стороне украинского народа.

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Позже украинский чиновник заявил израильским СМИ, что они разочарованы тем, что Коэн не упомянул о России во время своего визита в Бучу.

Коэн также добавил, что Израиль обязался предоставить кредит в размере 200 миллионов долларов израильской компании, которая будет участвовать в строительстве медицинского центра в Украине.

Ранее высокопоставленный украинский чиновник, который анонимно разговаривал со СМИ в последние недели, подчеркнул, что встреча с Зеленским не состоится, если Коэн приедет в Украину "с пустыми руками" - то есть, не согласившись хотя бы на некоторые из требований, которые Украина выдвинула Израилю.

Эти запросы включают экономическую помощь в виде кредита на полмиллиарда долларов, дипломатические и гуманитарные жесты, такие как поддержка на предстоящем голосовании в ООН по мирной инициативе Зеленского, которая включает требование полного вывода российских войск со всех территорий, которые они оккупировали у Украины с 2014 года, и, наконец, военную помощь.

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