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Посольство Ізраїлю в Україні відновило роботу

Альона Мазуренко Четвер, 16 лютого 2023, 22:15
фото: pixabay

Міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен повідомив, що посольство Ізраїлю в Україні відновило свою роботу в Києві.

Джерело: Коен у Twitter

Пряма мова: "Україна є другом Ізраїлю, і подальша діяльність посольства та співробітників, які працюють тут у складних умовах, зміцнить відносини між країнами".

Деталі: Коен перебуває із офіційним візитом в Україні. Це перший візит ізраїльського чиновника в Україну з початку російського вторгнення.

На зустрічі із президентом Україні він запевнив, що Ізраїль надасть Україні систему попередження про повітряну загрозу цивільному населенню через 3-6 місяців.

Також він повідомив, що Ізраїль допоможе у відновленні України та підтримає "формулу миру" президента Зеленського.

Нагадаємо:

  • Коен заявив, що Ізраїль має намір підтримати запропоновану президентом Володимиром Зеленським формулу миру.
  • У четвер Коен прибув до Києва – це перший візит високопоставленого ізраїльського чиновника в Україну з початку повномасштабного вторгнення Росії.
  • На початку лютого прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу під час зустрічі з президентом Франції заявив, що готовий відправити в Україну "військові речі", але не готовий зайти надто далеко, щоб не спровокувати Росію.
  • Президент України Володимир Зеленський у своєму виступі 11 жовтня 2022 року на терміновій зустрічі "Групи семи" запропонував "формулу миру" - заходи, які, на його думку, позбавлять Путіна шансів досягти цілей в Україні.

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Теми: ІзраїльУкраїнавійна
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