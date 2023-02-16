Посольство Ізраїлю в Україні відновило роботу

Міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен повідомив, що посольство Ізраїлю в Україні відновило свою роботу в Києві.

Джерело: Коен у Twitter

Пряма мова: "Україна є другом Ізраїлю, і подальша діяльність посольства та співробітників, які працюють тут у складних умовах, зміцнить відносини між країнами".

Деталі: Коен перебуває із офіційним візитом в Україні. Це перший візит ізраїльського чиновника в Україну з початку російського вторгнення.

На зустрічі із президентом Україні він запевнив, що Ізраїль надасть Україні систему попередження про повітряну загрозу цивільному населенню через 3-6 місяців.

Також він повідомив, що Ізраїль допоможе у відновленні України та підтримає "формулу миру" президента Зеленського.

דגל ישראל חוזר להתנופף מעל השגרירות באוקראינה🇮🇱🇺🇦

לראשונה מתחילת המלחמה, פתחתי היום מחדש את שגרירות ישראל בקייב באופן מלא ורצוף, יחד עם השגריר @michael_brodsk.

אוקראינה היא ידידה של ישראל, והמשך הפעילות של השגרירות, ושל העובדים שפועלים כאן בתנאים מאתגרים, יחזק את הקשר בין המדינות pic.twitter.com/IJlxXQDN2R ВІДЕО ДНЯ February 16, 2023

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