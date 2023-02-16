Посольство Ізраїлю в Україні відновило роботу
Міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен повідомив, що посольство Ізраїлю в Україні відновило свою роботу в Києві.
Джерело: Коен у Twitter
Пряма мова: "Україна є другом Ізраїлю, і подальша діяльність посольства та співробітників, які працюють тут у складних умовах, зміцнить відносини між країнами".
Деталі: Коен перебуває із офіційним візитом в Україні. Це перший візит ізраїльського чиновника в Україну з початку російського вторгнення.
На зустрічі із президентом Україні він запевнив, що Ізраїль надасть Україні систему попередження про повітряну загрозу цивільному населенню через 3-6 місяців.
Також він повідомив, що Ізраїль допоможе у відновленні України та підтримає "формулу миру" президента Зеленського.
דגל ישראל חוזר להתנופף מעל השגרירות באוקראינה🇮🇱🇺🇦— אלי כהן | Eli Cohen (@elicoh1) February 16, 2023
לראשונה מתחילת המלחמה, פתחתי היום מחדש את שגרירות ישראל בקייב באופן מלא ורצוף, יחד עם השגריר @michael_brodsk.
אוקראינה היא ידידה של ישראל, והמשך הפעילות של השגרירות, ושל העובדים שפועלים כאן בתנאים מאתגרים, יחזק את הקשר בין המדינות pic.twitter.com/IJlxXQDN2R
Нагадаємо:
- Коен заявив, що Ізраїль має намір підтримати запропоновану президентом Володимиром Зеленським формулу миру.
- У четвер Коен прибув до Києва – це перший візит високопоставленого ізраїльського чиновника в Україну з початку повномасштабного вторгнення Росії.
- На початку лютого прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу під час зустрічі з президентом Франції заявив, що готовий відправити в Україну "військові речі", але не готовий зайти надто далеко, щоб не спровокувати Росію.
- Президент України Володимир Зеленський у своєму виступі 11 жовтня 2022 року на терміновій зустрічі "Групи семи" запропонував "формулу миру" - заходи, які, на його думку, позбавлять Путіна шансів досягти цілей в Україні.