Посольство Израиля в Украине возобновило работу
Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн сообщил, что посольство Израиля в Украине возобновило свою работу в Киеве.
Источник: Коэн в Twitter
Прямая речь: "Украина является другом Израиля, и дальнейшая деятельность посольства и сотрудников, которые работают здесь в сложных условиях, укрепит отношения между странами".
Детали: Коэн находится с официальным визитом в Украине. Это первый визит израильского чиновника в Украину с начала российского вторжения.
На встрече с президентом Украины он заверил, что Израиль предоставит Украине систему предупреждения о воздушной угрозе гражданскому населению через 3-6 месяцев.
Также он сообщил, что Израиль поможет в восстановлении Украины и поддержит "формулу мира" президента Зеленского.
דגל ישראל חוזר להתנופף מעל השגרירות באוקראינה🇮🇱🇺🇦— אלי כהן | Eli Cohen (@elicoh1) February 16, 2023
לראשונה מתחילת המלחמה, פתחתי היום מחדש את שגרירות ישראל בקייב באופן מלא ורצוף, יחד עם השגריר @michael_brodsk.
אוקראינה היא ידידה של ישראל, והמשך הפעילות של השגרירות, ושל העובדים שפועלים כאן בתנאים מאתגרים, יחזק את הקשר בין המדינות pic.twitter.com/IJlxXQDN2R
Что этому предшествовало:
- Коэн заявил, что Израиль намерен поддержать предложенную президентом Владимиром Зеленским формулу мира.
- В четверг Коэн прибыл в Киев - это первый визит высокопоставленного израильского чиновника в Украину с начала полномасштабного вторжения России.
- В начале февраля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом Франции заявил, что готов отправить в Украину "военные вещи", но не готов зайти слишком далеко, чтобы не спровоцировать Россию.
- Президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении 11 октября 2022 года на срочной встрече "Группы семи" предложил "формулу мира" - меры, которые, по его мнению, лишат Путина шансов достичь целей в Украине.