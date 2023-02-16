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Посольство Израиля в Украине возобновило работу

Алена МазуренкоЧетверг, 16 февраля 2023, 22:15
фото: pixabay

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн сообщил, что посольство Израиля в Украине возобновило свою работу в Киеве.

Источник: Коэн в Twitter

Прямая речь: "Украина является другом Израиля, и дальнейшая деятельность посольства и сотрудников, которые работают здесь в сложных условиях, укрепит отношения между странами".

Детали: Коэн находится с официальным визитом в Украине. Это первый визит израильского чиновника в Украину с начала российского вторжения.

На встрече с президентом Украины он заверил, что Израиль предоставит Украине систему предупреждения о воздушной угрозе гражданскому населению через 3-6 месяцев.

Также он сообщил, что Израиль поможет в восстановлении Украины и поддержит "формулу мира" президента Зеленского.

Что этому предшествовало:

  • Коэн заявил, что Израиль намерен поддержать предложенную президентом Владимиром Зеленским формулу мира.
  • В четверг Коэн прибыл в Киев - это первый визит высокопоставленного израильского чиновника в Украину с начала полномасштабного вторжения России.
  • В начале февраля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом Франции заявил, что готов отправить в Украину "военные вещи", но не готов зайти слишком далеко, чтобы не спровоцировать Россию.
  • Президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении 11 октября 2022 года на срочной встрече "Группы семи" предложил "формулу мира" - меры, которые, по его мнению, лишат Путина шансов достичь целей в Украине.

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Темы: ИзраильУкраинавойна
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