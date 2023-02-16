Посольство Израиля в Украине возобновило работу

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн сообщил, что посольство Израиля в Украине возобновило свою работу в Киеве.

Источник: Коэн в Twitter

Прямая речь: "Украина является другом Израиля, и дальнейшая деятельность посольства и сотрудников, которые работают здесь в сложных условиях, укрепит отношения между странами".

Детали: Коэн находится с официальным визитом в Украине. Это первый визит израильского чиновника в Украину с начала российского вторжения.

На встрече с президентом Украины он заверил, что Израиль предоставит Украине систему предупреждения о воздушной угрозе гражданскому населению через 3-6 месяцев.

Также он сообщил, что Израиль поможет в восстановлении Украины и поддержит "формулу мира" президента Зеленского.

דגל ישראל חוזר להתנופף מעל השגרירות באוקראינה🇮🇱🇺🇦

לראשונה מתחילת המלחמה, פתחתי היום מחדש את שגרירות ישראל בקייב באופן מלא ורצוף, יחד עם השגריר @michael_brodsk.

אוקראינה היא ידידה של ישראל, והמשך הפעילות של השגרירות, ושל העובדים שפועלים כאן בתנאים מאתגרים, יחזק את הקשר בין המדינות pic.twitter.com/IJlxXQDN2R ВИДЕО ДНЯ February 16, 2023

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