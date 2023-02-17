Суд відсторонив Павелка від посади президента УАФ, в асоціації відреагували
Печерський райсуд Києва ухвалив рішення відсторонити на місяць від посади президента Української асоціації футболу Андрія Павелка, в асоціації назвали рішення необґрунтованим та запевнили, що Павелко продовжує виконувати обов'язки президента УАФ.
Джерело: журналіст Костянтин Андріюк у Telegram, пресслужба УАФ
Деталі: Журналіст виклав скрін ухвали суду, згідно з якою Павелко відсторонили від посади до 17 березня нинішнього року. Також там говориться, що ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
В пресслужбі УАФ назвали рішення суду необґрунтованим та заявили, що воно суперечить "статутам УЄФА та ФІФА, які безапеляційно забороняють втручання місцевих судів у роботу національних футбольних організацій".
Крім того, в асоціації заявили, що Павелко продовжує виконувати обов’язки президента УАФ "до набрання відповідним рішенням суду законної сили".
Що було раніше:
- Наприкінці листопада Печерський суд обрав Павелку міру запобіжного заходу у вигляді арешту на 2 місяці з можливістю внесення 9 мільйонів 880 тисяч гривень застави. Заставу за Павелка внесли.
- Юрист по справі УАФ Денис Бугай пояснював, що ова йде про провадження про можливу корупцію ФФУ при будівництві футбольних полів, яке Національне антикорупційне бюро розслідувало у 2018 році.