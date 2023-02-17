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Суд відсторонив Павелка від посади президента УАФ, в асоціації відреагували

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 17 лютого 2023, 14:46
Суд відсторонив Павелка від посади президента УАФ, в асоціації відреагували
Андрій Павелко, фото: Facebook

Печерський райсуд Києва ухвалив рішення відсторонити на місяць від посади президента Української асоціації футболу Андрія Павелка, в асоціації назвали рішення необґрунтованим та запевнили, що Павелко продовжує виконувати обов'язки президента УАФ.

Джерело: журналіст Костянтин Андріюк у Telegram, пресслужба УАФ

Деталі: Журналіст виклав скрін ухвали суду, згідно з якою Павелко відсторонили від посади до 17 березня нинішнього року. Також там говориться, що ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

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В пресслужбі УАФ назвали рішення суду необґрунтованим та заявили, що воно суперечить "статутам УЄФА та ФІФА, які безапеляційно забороняють втручання місцевих судів у роботу національних футбольних організацій".

Крім того, в асоціації заявили, що Павелко продовжує виконувати обов’язки президента УАФ "до набрання відповідним рішенням суду законної сили".

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Теми: футболсуд
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