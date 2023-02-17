Суд відсторонив Павелка від посади президента УАФ, в асоціації відреагували

Печерський райсуд Києва ухвалив рішення відсторонити на місяць від посади президента Української асоціації футболу Андрія Павелка, в асоціації назвали рішення необґрунтованим та запевнили, що Павелко продовжує виконувати обов'язки президента УАФ.

Джерело: журналіст Костянтин Андріюк у Telegram, пресслужба УАФ

Деталі: Журналіст виклав скрін ухвали суду, згідно з якою Павелко відсторонили від посади до 17 березня нинішнього року. Також там говориться, що ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

В пресслужбі УАФ назвали рішення суду необґрунтованим та заявили, що воно суперечить "статутам УЄФА та ФІФА, які безапеляційно забороняють втручання місцевих судів у роботу національних футбольних організацій".

Крім того, в асоціації заявили, що Павелко продовжує виконувати обов’язки президента УАФ "до набрання відповідним рішенням суду законної сили".

Що було раніше:

Наприкінці листопада Печерський суд обрав Павелку міру запобіжного заходу у вигляді арешту на 2 місяці з можливістю внесення 9 мільйонів 880 тисяч гривень застави. Заставу за Павелка внесли.

Юрист по справі УАФ Денис Бугай пояснював, що ова йде про провадження про можливу корупцію ФФУ при будівництві футбольних полів, яке Національне антикорупційне бюро розслідувало у 2018 році.