Суд отстранил Павелко от должности президента УАФ, в ассоциации отреагировали

Печерский райсуд Киева принял решение отстранить на месяц от должности президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко, в ассоциации назвали решение необоснованным и заверили, что Павелко продолжает исполнять обязанности президента УАФ.

Источник: журналист Константин Андриюк в Telegram, пресс-служба УАФ

Детали: Журналист выложил скрин постановления суда, согласно которому Павелко отстранили от должности до 17 марта нынешнего года. Также там говорится, что постановление следственного судьи может быть обжаловано в течение пяти дней со дня его провозглашения непосредственно в суд апелляционной инстанции.

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В пресс-службе УАФ назвали решение суда необоснованным и заявили, что оно противоречит "уставам УЕФА и ФИФА, которые безапелляционно запрещают вмешательство местных судов в работу национальных футбольных организаций".

Также в ассоциации заявили, что Павелко продолжает исполнять обязанности президента УАФ "до вступления соответствующего решения суда в законную силу".

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