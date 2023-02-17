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Суд отстранил Павелко от должности президента УАФ, в ассоциации отреагировали

Станислав ПогориловПятница, 17 февраля 2023, 15:46
Андрей Павелко, фото: Facebook

Печерский райсуд Киева принял решение отстранить на месяц от должности президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко, в ассоциации назвали решение необоснованным и заверили, что Павелко продолжает исполнять обязанности президента УАФ.

Источник: журналист Константин Андриюк в Telegram, пресс-служба УАФ

Детали: Журналист выложил скрин постановления суда, согласно которому Павелко отстранили от должности до 17 марта нынешнего года. Также там говорится, что постановление следственного судьи может быть обжаловано в течение пяти дней со дня его провозглашения непосредственно в суд апелляционной инстанции.

 

В пресс-службе УАФ назвали решение суда необоснованным и заявили, что оно противоречит "уставам УЕФА и ФИФА, которые безапелляционно запрещают вмешательство местных судов в работу национальных футбольных организаций".

Также в ассоциации заявили, что Павелко продолжает исполнять обязанности президента УАФ "до вступления соответствующего решения суда в законную силу".

Что предшествовало:

  • В конце ноября Печерский суд избрал Павелко меру пресечения в виде ареста на 2 месяца с возможностью внесения 9 миллионов 880 тысяч гривен залога. Залог за Павелко внесли.
  • Юрист по делу УАФ Денис Бугай пояснял, что речь идет о производстве о возможной коррупции ФФУ при строительстве футбольных полей, которое Национальное антикоррупционное бюро расследовало в 2018 году.

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Темы: футболсуд
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