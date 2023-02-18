Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Великий" наступ РФ просувається "на метри, а не кілометри" – міністр оборони Британії

"Українська правда"Субота, 18 лютого 2023, 05:25
Великий наступ РФ просувається на метри, а не кілометри – міністр оборони Британії
МІНІСТР ОБОРОНИ БРИТАНІЇ БЕН ВОЛЛЕС. ФОТО З ВІКІПЕДІЇ

Попри побоювання, що РФ може розпочати потужну атаку в першу річницю вторгнення в Україну, немає жодних свідчень великого зосередження російських сил, подібного до того, яке було 24 лютого 2022 року, заявив міністр оборони Великобританії Бен Воллес.

Джерело: газета Financial Times, яка цитує заяву Воллеса у кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки

Деталі: За словами міністра оборони Британії, наразі найбільше досягнення Росії – це серія пробних атак уздовж лінії фронту за участю мобілізованих, які призвели до дуже великих втрат.

Реклама:

"На сьогодні немає жодних підтверджень значного, великого російського наступу. Те, що ми побачили, – це просування на фронтах ціною тисяч життів", – сказав Воллес.

При цьому міністр наголосив, що російська армія не демонструє бажання відмовитися від тактики "м'ясорубки" і щосили намагається продовжувати наступ. За його словами, "великий" наступ Росії просувається "на метри, а не кілометри".

Воллес також заявив, що західні союзники України "більш ніж будь-коли сповнені рішучості" допомогти їй дати відсіч російським окупантам.

ВІДЕО ДНЯ

Щоправда, додав він, до поставок винищувачів, на яких наполягає Київ, ще далеко.

Що цьому передувало:

Теми: РосіявійнаУкраїнаВелика Британія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Усі новини...
23-24 лютого повітряні сили очікують можливих провокацій Росії – Ігнат
Прем'єр Польщі: Необхідно створити прискорений процес вступу України до ЄС
Ми продовжимо підтримувати Україну до перемоги – Макрон
Кремль хоче використати ВПК Білорусі для посилення російської армії – ISW
Останні новини
11:20
США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 
11:07
інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування
11:05
Нардеп Гончаренко заявив про виявлення прослуховування в себе вдома, поліція розслідує
11:02
"Укргазвидобування" запустило дві нові свердловини: дають 200 тисяч кубів газу на добу
10:47
фотоАгент ФСБ, який "вербував" співробітницю СБУ в Одесі, отримав 15 років в’язниці
10:46
Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС
10:39
"Книжковий фестиваль 365 днів на рік". Власник розкриває подробиці відкриття книгарні на Хрещатику
10:35
За час дії "транспортного безвізу" рух товарів автошляхами між Україною та ЄС зріс на понад 40%
10:29
У МОЗ розповіли про наслідки хаотичного прийому антибіотиків
10:27
УЗ запускає Dnipro City Express із модернізованими електричками
Усі новини...
Реклама: