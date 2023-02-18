"Великий" наступ РФ просувається "на метри, а не кілометри" – міністр оборони Британії
Попри побоювання, що РФ може розпочати потужну атаку в першу річницю вторгнення в Україну, немає жодних свідчень великого зосередження російських сил, подібного до того, яке було 24 лютого 2022 року, заявив міністр оборони Великобританії Бен Воллес.
Джерело: газета Financial Times, яка цитує заяву Воллеса у кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки
Деталі: За словами міністра оборони Британії, наразі найбільше досягнення Росії – це серія пробних атак уздовж лінії фронту за участю мобілізованих, які призвели до дуже великих втрат.
"На сьогодні немає жодних підтверджень значного, великого російського наступу. Те, що ми побачили, – це просування на фронтах ціною тисяч життів", – сказав Воллес.
При цьому міністр наголосив, що російська армія не демонструє бажання відмовитися від тактики "м'ясорубки" і щосили намагається продовжувати наступ. За його словами, "великий" наступ Росії просувається "на метри, а не кілометри".
Воллес також заявив, що західні союзники України "більш ніж будь-коли сповнені рішучості" допомогти їй дати відсіч російським окупантам.
Щоправда, додав він, до поставок винищувачів, на яких наполягає Київ, ще далеко.
Що цьому передувало:
- Раніше Бен Воллес заявив, що у війні в Україні залучено майже всю російську армію.
- За оцінками США, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну приватна військова компанія "Вагнер" втратила пораненими і загиблими понад 30 тис. найманців.
- Видання ВВС порахувало, кількість підтверджених загиблих росіян на війні в Україні різко зросла з початку лютого.