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"Великий" наступ РФ просувається "на метри, а не кілометри" – міністр оборони Британії

"Українська правда"Субота, 18 лютого 2023, 06:25
МІНІСТР ОБОРОНИ БРИТАНІЇ БЕН ВОЛЛЕС. ФОТО З ВІКІПЕДІЇ

Попри побоювання, що РФ може розпочати потужну атаку в першу річницю вторгнення в Україну, немає жодних свідчень великого зосередження російських сил, подібного до того, яке було 24 лютого 2022 року, заявив міністр оборони Великобританії Бен Воллес.

Джерело: газета Financial Times, яка цитує заяву Воллеса у кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки

Деталі: За словами міністра оборони Британії, наразі найбільше досягнення Росії – це серія пробних атак уздовж лінії фронту за участю мобілізованих, які призвели до дуже великих втрат.

"На сьогодні немає жодних підтверджень значного, великого російського наступу. Те, що ми побачили, – це просування на фронтах ціною тисяч життів", – сказав Воллес.

При цьому міністр наголосив, що російська армія не демонструє бажання відмовитися від тактики "м'ясорубки" і щосили намагається продовжувати наступ. За його словами, "великий" наступ Росії просувається "на метри, а не кілометри".

Воллес також заявив, що західні союзники України "більш ніж будь-коли сповнені рішучості" допомогти їй дати відсіч російським окупантам.

Щоправда, додав він, до поставок винищувачів, на яких наполягає Київ, ще далеко.

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Теми: РосіявійнаУкраїнаВелика Британія
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