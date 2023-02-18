"Большое" наступление РФ продвигается "на метры, а не километры" – министр обороны Великобритании

Несмотря на опасения, что РФ может начать мощную атаку в первую годовщину вторжения в Украину, нет никаких свидетельств большого сосредоточения российских сил, подобного тому, которое было 24 февраля 2022 года, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Источник: газета Financial Times, которая цитирует заявление Уоллеса в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности

Детали: По словам министра обороны Великобритании, пока самое большое достижение России – это серия пробных атак вдоль линии фронта с участием мобилизованных, которые привели к очень большим потерям.

"На сегодня нет никаких подтверждений значительного, большого российского наступления. То, что мы увидели, – это продвижение на фронтах ценой тысяч жизней", – сказал Уоллес.

При этом министр подчеркнул, что российская армия не демонстрирует желания отказаться от тактики "мясорубки" и изо всех сил пытается продолжать наступление. По его словам, "большое" наступление России продвигается "на метры, а не километры".

Уоллес также заявил, что западные союзники Украины "более чем когда-либо полны решимости" помочь ей дать отпор российским оккупантам.

Правда, добавил он, до поставок истребителей, на которых настаивает Киев, еще далеко.

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