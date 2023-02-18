Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Большое" наступление РФ продвигается "на метры, а не километры" – министр обороны Великобритании

"Украинская правда"Суббота, 18 февраля 2023, 06:25
МИНИСТР ОБОРОНЫ БРИТАНИИ БЕН УОЛЛЕС. ФОТО ИЗ ВИКИПЕДИИ

Несмотря на опасения, что РФ может начать мощную атаку в первую годовщину вторжения в Украину, нет никаких свидетельств большого сосредоточения российских сил, подобного тому, которое было 24 февраля 2022 года, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Источник: газета Financial Times, которая цитирует заявление Уоллеса в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности

Детали: По словам министра обороны Великобритании, пока самое большое достижение России – это серия пробных атак вдоль линии фронта с участием мобилизованных, которые привели к очень большим потерям.

"На сегодня нет никаких подтверждений значительного, большого российского наступления. То, что мы увидели, – это продвижение на фронтах ценой тысяч жизней", – сказал Уоллес.

При этом министр подчеркнул, что российская армия не демонстрирует желания отказаться от тактики "мясорубки" и изо всех сил пытается продолжать наступление. По его словам, "большое" наступление России продвигается "на метры, а не километры".

Уоллес также заявил, что западные союзники Украины "более чем когда-либо полны решимости" помочь ей дать отпор российским оккупантам.

Правда, добавил он, до поставок истребителей, на которых настаивает Киев, еще далеко.

ВИДЕО ДНЯ

Что этому предшествовало:

Поддержите УП на Patreon

Темы: РосcиявойнаУкраинаВеликобритания
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Россия не имеет резервов для усиления основной фазы наступления на Луганщине – ISW

Китай пересечет "красную линию", предоставив летальное оружие России – постпред США в ООН

Зеленский: Мы готовимся к короткой войне и к нашей победе

Причиной смерти главы МИД Беларуси было самоубийство – СМИ

Спикер Госдумы назвал "самый подлый поступок Украины"

Премьер Италии будет в Киеве во вторник, объявит о новом оружии - СМИ

Все новости...
23-24 февраля воздушные силы ожидают возможных провокаций России – Игнат
Премьер Польши: Необходимо создать ускоренный процесс вступления Украины в ЕС
Мы продолжим поддерживать Украину до победы – Макрон
Кремль хочет использовать ВПК Беларуси для усиления российской армии – ISW
Последние новости
07:57
Защитники за сутки уничтожили 820 оккупантов, вражеский самолет и 6 танков
07:42
Зеленский о скандальных заявлениях Берлускони: можем прислать ему водки
06:52
Силы обороны ударили по 20 районам сосредоточения врага – сводка
06:22
Белый дом советует Украине не медлить с контрнаступлением – СМИ
05:15
Россия не имеет резервов для усиления основной фазы наступления на Луганщине – ISW
04:37
Из-за сильных ливней в Бразилии – более 20 погибших, десятки пропавших без вести
03:54
Для выезда из Бердянска оккупанты вводят пропуска – ЦНС
03:15
Россияне ударили двумя ракетами по промзоне Краматорска – мэр
02:33
Северная Корея запустила баллистические ракеты в сторону Восточного моря
01:35
Китай пересечет "красную линию", предоставив летальное оружие России – постпред США в ООН
Все новости...