Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Наев: Сейчас войск РФ в Беларуси недостаточно для наступления, а дальше зависит от намерений противника

Катерина ТищенкоСуббота, 18 февраля 2023, 22:54
Сергей Наев, скриншот видео

Командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявляет, что в настоящее время сил противника на территории Беларуси недостаточно для сухопутного наступления.

Источник: Наев, которого цитирует телеграм-канал командования Объединенных Сил

Прямая речь: "Мы оцениваем уровень военной угрозы с учетом тех сил, которые сейчас находятся на территории Беларуси. Этих сил недостаточно для сухопутного наступления в настоящее время, но то, что может произойти в будущем, зависит от намерений противника".

Детали: Командующий заверил, что украинские военные значительно укрепили северную границу.

"Мы создали систему инженерных заграждений, в частности минно-взрывных, в десятки раз увеличив их насыщенность вдоль государственной границы. Сформировали систему оборонительных рубежей и позиций", - сказал он.

ВИДЕО ДНЯ

Поддержите УП на Patreon

Темы: НаевБеларусьвойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Боевик "ЛНР" возглавляет завод в Днепре и подписывает контракты с ГП – Bihus.Info

фотоСошел с рельсов поезд "Киев-Варшава"

Около 30 стран призвали МОК отстранить росссиян и белорусов от Олимпиады

видеоВ Турции произошли новые землетрясения в зоне предыдущего бедствия

Делегация парламента Грузии отказалась от визита в Киев в годовщину вторжения РФ

Пентагон объявил детали нового пакета военной помощи Украине

Все новости...
Наев
ВСУ наращивают создание мобильных групп ПВО на северных рубежах
Украинские защитники отработали уничтожение врага в Киевской области
Наев: В Беларуси три батальона отправили к украинской границе три батальона
Последние новости
23:43
Суд Литвы одобрил ликвидацию организации экс-политика, заключенного за шпионаж в пользу России
23:35
Украинский солдат, который обучается на Leopard 2, сравнил немецкие танки с "Мерседесом"
23:14
фото, видеоНовое землетрясение в Турции: по меньшей мере трое погибших
23:08
Премьер Италии на пути в Киев посетила Польшу
22:51
Зеленский: в Украине решается судьба мирового порядка
22:40
Словакия отрицает преднамеренную задержку немецкой техники для Украины на границе
22:26
Режим Лукашенко планирует набрать в "народное ополчение" 150 тысяч белорусов
22:10
Китай пересечет "красную линию", если предоставит оружие России – Боррель
22:02
Байден после исторического визита в Украину прибыл в Польшу
21:32
Боррель: Украине надо срочно передавать все боеприпасы армии ЕС
Все новости...