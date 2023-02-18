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Наев: Сейчас войск РФ в Беларуси недостаточно для наступления, а дальше зависит от намерений противника

Катерина ТищенкоСуббота, 18 февраля 2023, 21:54
Наев: Сейчас войск РФ в Беларуси недостаточно для наступления, а дальше зависит от намерений противника
Сергей Наев, скриншот видео

Командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявляет, что в настоящее время сил противника на территории Беларуси недостаточно для сухопутного наступления.

Источник: Наев, которого цитирует телеграм-канал командования Объединенных Сил

Прямая речь: "Мы оцениваем уровень военной угрозы с учетом тех сил, которые сейчас находятся на территории Беларуси. Этих сил недостаточно для сухопутного наступления в настоящее время, но то, что может произойти в будущем, зависит от намерений противника".

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Детали: Командующий заверил, что украинские военные значительно укрепили северную границу.

"Мы создали систему инженерных заграждений, в частности минно-взрывных, в десятки раз увеличив их насыщенность вдоль государственной границы. Сформировали систему оборонительных рубежей и позиций", - сказал он.

Темы: НаевБеларусьвойна
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