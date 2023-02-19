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Британська розвідка пояснила, нащо РФ запускати повітряні кулі над Україною

"Європейська правда"Неділя, 19 лютого 2023, 10:52

Об’єкти, які протягом останнього тижня були помічені в повітряному просторі України, а також Молдови, найімовірніше, є частиною нової тактики Росії для виснаження української протиповітряної оборони.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в недільному розвідувальному огляді міністерства оборони Великої Британії.

Там нагадують, що 12 лютого Повітряні сили Збройних Сил України повідомили про повітряні кулі на сході Дніпропетровської області, а через три дні – збили щонайменше шість повітряних куль з підвішеними під ними радіолокаційними відбивачами над Києвом.

"Цілком імовірно, що повітряні кулі були російськими. Вони, ймовірно, представляють нову тактику Росії, спрямовану на отримання інформації про українські системи протиповітряної оборони та примушення українців витрачати цінні запаси ракет класу "земля-повітря" та боєприпасів до них", – стверджують у британській розвідці.

У повідомленні також згадується, що 14 лютого виявлення об'єкта у формі повітряної кулі призвело до закриття повітряного простору Молдови на кілька годин. Пізніше стало відомо, що причиною тимчасового закриття повітряного простору Молдови став невідомий літальний апарат, схожий на метеозонд.

"Існує реальна ймовірність, що це був російський аеростат, який дрейфував з повітряного простору України", – вважають аналітики британського Міноборони.

Нагадаємо, 14 лютого і в повітряному просторі Румунії виявили невстановлений об'єкт, схожий на метеозонд. На його пошуки відправили два винищувачі, однак екіпажі літаків не підтвердили наявність повітряної цілі.

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Теми: Велика БританіярозвідкавійнаРосія
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