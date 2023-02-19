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Британская разведка объяснила, зачем РФ запускать воздушные шары над Украиной

"Европейская правда"Воскресенье, 19 февраля 2023, 09:52

Объекты, которые в течение последней недели были замечены в воздушном пространстве Украины, а также Молдовы, скорее всего, являются частью новой тактики России для истощения украинской противовоздушной обороны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в воскресном разведывательном обзоре министерства обороны Великобритании.

Там напоминают, что 12 февраля Воздушные силы Вооруженных Сил Украины сообщили о воздушных шарах на востоке Днепропетровской области, а через три дня - сбили по меньшей мере шесть воздушных шаров с подвешенными под ними радиолокационными отражателями над Киевом.

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"Вполне вероятно, что воздушные шары были российскими. Они, вероятно, представляют новую тактику России, направленную на получение информации об украинских системах противовоздушной обороны и принуждение украинцев тратить ценные запасы ракет класса "земля-воздух" и боеприпасов к ним", - утверждают в британской разведке.

В сообщении также упоминается, что 14 февраля обнаружение объекта в форме воздушного шара привело к закрытию воздушного пространства Молдовы на несколько часов. Позже стало известно, что причиной временного закрытия воздушного пространства Молдовы стал неизвестный летательный аппарат, похожий на метеозонд.

"Существует реальная вероятность, что это был российский аэростат, который дрейфовал из воздушного пространства Украины", - считают аналитики британского Минобороны.

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Напомним, 14 февраля и в воздушном пространстве Румынии обнаружили неустановленный объект, похожий на метеозонд. На его поиски отправили два истребителя, однако экипажи самолетов не подтвердили наличие воздушной цели.

Темы: ВеликобританияразведкавойнаРосcия
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