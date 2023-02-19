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Дуда: Если Лукашенко направит армию в Украину, нация пойдет против него

Катерина ТищенкоВоскресенье, 19 февраля 2023, 22:34
АНДЖЕЙ ДУДА. ФОТО GETTY IMAGES

Президент Польши Анджей Дуда убежден, что если бы самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко отдал приказ о вступлении Беларуси в открытую войну против Украины, это означало бы его "окончательный конец".

Источник: Дуда в интервью каналу "1+1"

Прямая речь: "Нет сомнений, что Лукашенко пытается избежать того, чтобы Путин заставил белорусскую армию войти в Украину, вступить в открытый бой против Украины. Потому что, во-первых, это означало бы смерть для многих белорусов, которые не имеют боевого опыта и внезапно, плохо вооруженные, столкнулись бы с украинцами, которые воюют уже много лет и которые очень решительно настроены защищать свою родину.

Во-вторых, белорусы не являются воинственной нацией. Белорусы не хотят воевать, поэтому их нужно было бы заставить пойти против своих украинских соседей.

Лукашенко очень хорошо знает, что это будет означать его окончательный конец. Потому что нация практически, по моему мнению, тогда пойдет против него в полном составе. Ситуация может оказаться абсолютно неуправляемой для него".

Детали: В то же время Дуда заявил, что Польша фактически не признает режим Беларуси в политическом смысле.

"Мы считаем, что выборы были сфальсифицированы, что результат совершенно не отражает того, кто там сегодня у власти. Мы считаем, что это узурпированная власть, поэтому мы ее не признаем", - сказал польский президент.

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Темы: ДудаЛукашенкоБеларусьвойна
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