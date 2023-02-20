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Медведєв вирішив, що Байден у Києві "клявся у вірності неонацистському режиму"

Ірина БалачукПонеділок, 20 лютого 2023, 14:39
Медведєв вирішив, що Байден у Києві клявся у вірності неонацистському режиму
Зеленський і Байден у Києві 20 лютого. Фото ОП

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що президент США Джозеф Байден отримав "гарантії збереження" перед своїм візитом до Києва.

Джерело: Медведєв у Telegram

Пряма мова Медведєва: "Байден, попередньо отримавши гарантії збереження, з'їздив нарешті до Києва. Обіцяв багато зброї і клявся у вірності неонацистському режиму до гроба. І звісно, були взаємні заклинання про перемогу, яка прийде за наявності нових озброєнь і мужнього народу".

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Деталі: Він також заявив, що за час війни з України нібито виїхало від 15 до 20 млн людей, і зараз в Україні залишається "20-25 млн осіб, не більше".

Тому, за словами Медведєва, "танки і снаряди важливі, звісно, але люди, безумовно, важливіші", і "їхній масовий від'їзд" нібито і "є відповіддю на запитання, за ким майбутнє".

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Теми: МедведєвБайденКиївРосія
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