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Медведев решил, что Байден в Киеве "клялся в верности неонацистскому режиму"

Ирина БалачукПонедельник, 20 февраля 2023, 15:39
Зеленский и Байден в Киеве 20 февраля. Фото ОП

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что президент США Джозеф Байден получил "гарантии сохранности" перед своим визитом в Киев.

Источник: Медведев в Telegram

Прямая речь Медведева: "Байден, предварительно получив гарантии сохранности, съездил наконец в Киев. Обещал много оружия и клялся в верности неонацистскому режиму до гроба. И конечно, были взаимные заклинания о победе, которая придет при наличии новых вооружений и мужественного народа".

Детали: Он также заявил, что за время войны из Украины якобы уехало от 15 до 20 млн людей, и сейчас в Украине остается "20-25 млн человек, не более".

Поэтому, по словам Медведева, "танки и снаряды важны, конечно, но люди, безусловно, важнее", и "их массовый отъезд" якобы и "есть ответ на вопрос, за кем будущее".

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Темы: МедведевБайденКиевРосcия
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