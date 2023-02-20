Медведев решил, что Байден в Киеве "клялся в верности неонацистскому режиму"

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что президент США Джозеф Байден получил "гарантии сохранности" перед своим визитом в Киев.

Источник: Медведев в Telegram

Прямая речь Медведева: "Байден, предварительно получив гарантии сохранности, съездил наконец в Киев. Обещал много оружия и клялся в верности неонацистскому режиму до гроба. И конечно, были взаимные заклинания о победе, которая придет при наличии новых вооружений и мужественного народа".

Детали: Он также заявил, что за время войны из Украины якобы уехало от 15 до 20 млн людей, и сейчас в Украине остается "20-25 млн человек, не более".

Поэтому, по словам Медведева, "танки и снаряды важны, конечно, но люди, безусловно, важнее", и "их массовый отъезд" якобы и "есть ответ на вопрос, за кем будущее".

Предыстория:

20 февраля президент США Джозеф Байден посетил Киев и встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Байден объявил о выделении полмиллиарда долларов дополнительной помощи Украине во время своего неожиданного визита в Украину.

Он также заявил, что через год после вторжения в Украину "захватническая война Путина идет к поражению".