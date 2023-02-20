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Бойовик "ЛНР" очолює завод у Дніпрі і підписує контракти з державою – Bihus.Info

Альона Мазуренко Понеділок, 20 лютого 2023, 20:27
Бойовик ЛНР очолює завод у Дніпрі і підписує контракти з державою – Bihus.Info
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Терорист із так званої "ЛНР" Андрій Анофрієв, якого мали б судити як бойовика територистичної "ЛНР", спокійно очолює власне підприємство у Дніпрі і підписує контракти з держпідприємствами.    

Джерело: BIHUS.Info

Деталі: У ЗМІ повідомляють, що попри підозру та роботу на окупантів, Анофрієв очолює підприємство "Дніпровагонрембуд" і підписує контракти з державними підтриємствами.  

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Журналісти стверджують, що у вересні 2022 року його завод підписав контракт із держпідприємством "Український науково-дослідний інститут вагонобудування", у грудні 2022 р. - контракт на капітальний ремонт піввагонів з держпідтриємством "Східний гірничо-збагачувальний комбінат".

Анофрієва затримали у квітні 2021 року. Йому обрали запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Після завершення розслідування його справу передали в суд у Луганській області - Марківський районний суд.

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Підготовче засідання у цій справі призначили за 2 місяці до початку повномасштабного вторгнення Росії. 

Після вторгнення РФ Марківку окупували. Суд разом із матеріалами слідства опинився в окупації.

В обласній прокуратурі Луганщини пояснили, що Марківський суд, який зараз в окупації, мав би передати матеріали до Покровського суду, що на Дніпропетровщні. 

За даними слідства, Анофрієв у 2014 р. організував і очолив власну терористичну групу, що входила до складу так званого "Всєвєлікого войска Донского".

Його "групу" також вважали причетною до викрадення людей для отримання викупу та вбивства співробітника СБУ - майора Тимура Гетманського.

На підконтрольній уряду території Анофрієв встиг очолити одну зі структур "Укрзалізниці", балотувався до Харківської облради, відкрито публікував у соцмережах фото з "ЛНР" та з іншими терористами, їздив на окуповану територію.

У ЗМІ зазначають, що наразі його підприємство працює, а сам Анофрієв спокійно живе в Дніпрі. 

Теми: ЛНРДніпровійнасуд
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