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Боевик "ЛНР" возглавляет завод в Днепре и подписывает контракты с ГП – Bihus.Info

Алена МазуренкоПонедельник, 20 февраля 2023, 21:27
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Террорист из так называемой "ЛНР" Андрей Анофриев, которого должны были бы судить как боевика територистической "ЛНР", спокойно возглавляет собственное предприятие в Днепре и подписывает контракты с госпредприятиями.

Источник: BIHUS.Info

Детали: В СМИ сообщают, что несмотря на подозрение и работу на оккупантов, Анофриев возглавляет предприятие "Днепровагонремстрой" и подписывает контракты с государственными предприятиями.

Журналисты утверждают, что в сентябре 2022 года его завод подписал контракт с госпредприятием "Украинский научно-исследовательский институт вагоностроения", в декабре 2022 г. - контракт на капитальный ремонт полувагонов с госпредприятием "Восточный горно-обогатительный комбинат".

Анофриева задержали в апреле 2021 года. Ему избрали меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

После завершения расследования его дело передали в суд в Луганской области - Марковский районный суд.

Подготовительное заседание по этому делу назначили за 2 месяца до начала полномасштабного вторжения России.

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После вторжения РФ Марковку оккупировали. Суд вместе с материалами следствия оказался в оккупации.

В областной прокуратуре Луганщины объяснили, что Марковский суд, который сейчас в оккупации, должен был бы передать материалы в Покровский суд, что на Днепропетровщине.

По данным следствия, Анофриев в 2014 г. организовал и возглавил собственную террористическую группу, которая входила в состав так называемого "Всевеликого войска Донского".

Его "группу" также считали причастной к похищению людей для получения выкупа и убийству сотрудника СБУ - майора Тимура Гетманского.

На подконтрольной правительству территории Анофриев успел возглавить одну из структур "Укрзализныци", баллотировался в Харьковский облсовет, открыто публиковал в соцсетях фото с "ЛНР" и с другими террористами, ездил на оккупированную территорию.

В СМИ отмечают, что сейчас его предприятие работает, а сам Анофриев спокойно живет в Днепре.

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Темы: ЛНРДнепрвойнасуд
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