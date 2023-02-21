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Російські пранкери подзвонили Меркель, видаючи себе за Порошенка

"Європейська правда"Вівторок, 21 лютого 2023, 07:39
Російські пранкери подзвонили Меркель, видаючи себе за Порошенка
Ангела Меркель, Петро Порошенко, скриншот

Російські пранкери зателефонували колишній канцлерці Німеччини Ангелі Меркель, видаючи себе за експрезидента України Петра Порошенка.

Інформацію про це підтвердила виданню Deutsche Presse-Agentur прессекретар Меркель, пише "Європейська правда".

"Я можу підтвердити телефонну розмову з абонентом, який видавав себе за колишнього президента Петра Порошенка", - сказала прессекретар.

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Телефонна розмова відбулася 12 січня, переклад з німецької на українську мову був здійснений лінгвістичною службою Міністерства закордонних справ, додали в канцелярії Меркель. Пізніше міністерство підтвердило, що перекладало дзвінок.

Видання Politico повідомляє, що чоловік, який видавав себе за Порошенка, запитав думку Меркель про війну в Україні, Мінські угоди, білоруського диктатора Олександра Лукашенка і польські вимоги репарацій за злочини нацистської Німеччини.

Під кінець він навіть запропонував продовжувати говорити російською мовою, щоб "допекти Путіну". Меркель відповіла: "Ні, ми, звичайно, не будемо цього робити... Моя російська ще гірша, ніж у 2014 році".

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На записі Меркель сказала, що Мінська угода дозволила Україні виграти дорогоцінний час. Однак вона не сказала нічого відвертого, висловилася за єдність Заходу в конфлікті з Росією і наголосила, що не хоче, щоб, окрім офіційних каналів, був створений "другий громадський фронт".

"Я була б не проти, якби це залишилося розмовою між нами двома, і ми не проводили жодної серйозної роботи з пресою", - сказала Меркель.

Наприкінці розмови також стало зрозуміло, що Меркель відчула себе некомфортно через деякі питання і хотіла завершити розмову.

"Оскільки той, хто телефонував, не пояснив мету свого дзвінка, а в його усних відповідях теми запитань постійно змінювалися, у колишньої канцлерки склалося враження про непрофесійну розмову", - заявили в офісі Меркель.

Як повідомлялося, російські пранкери, відомі під псевдонімами Вован і Лексус, зателефонували президенту Польщі Анджею Дуді від імені французького президента Емманюеля Макрона після падіння ракети у Пшеводуві.

Теми: МеркельПорошенкоРосіяпранкер
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