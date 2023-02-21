Російські пранкери подзвонили Меркель, видаючи себе за Порошенка

Російські пранкери зателефонували колишній канцлерці Німеччини Ангелі Меркель, видаючи себе за експрезидента України Петра Порошенка.

Інформацію про це підтвердила виданню Deutsche Presse-Agentur прессекретар Меркель, пише "Європейська правда".

"Я можу підтвердити телефонну розмову з абонентом, який видавав себе за колишнього президента Петра Порошенка", - сказала прессекретар.

Телефонна розмова відбулася 12 січня, переклад з німецької на українську мову був здійснений лінгвістичною службою Міністерства закордонних справ, додали в канцелярії Меркель. Пізніше міністерство підтвердило, що перекладало дзвінок.

Видання Politico повідомляє, що чоловік, який видавав себе за Порошенка, запитав думку Меркель про війну в Україні, Мінські угоди, білоруського диктатора Олександра Лукашенка і польські вимоги репарацій за злочини нацистської Німеччини.

Під кінець він навіть запропонував продовжувати говорити російською мовою, щоб "допекти Путіну". Меркель відповіла: "Ні, ми, звичайно, не будемо цього робити... Моя російська ще гірша, ніж у 2014 році".

На записі Меркель сказала, що Мінська угода дозволила Україні виграти дорогоцінний час. Однак вона не сказала нічого відвертого, висловилася за єдність Заходу в конфлікті з Росією і наголосила, що не хоче, щоб, окрім офіційних каналів, був створений "другий громадський фронт".

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"Я була б не проти, якби це залишилося розмовою між нами двома, і ми не проводили жодної серйозної роботи з пресою", - сказала Меркель.

Наприкінці розмови також стало зрозуміло, що Меркель відчула себе некомфортно через деякі питання і хотіла завершити розмову.

"Оскільки той, хто телефонував, не пояснив мету свого дзвінка, а в його усних відповідях теми запитань постійно змінювалися, у колишньої канцлерки склалося враження про непрофесійну розмову", - заявили в офісі Меркель.

Як повідомлялося, російські пранкери, відомі під псевдонімами Вован і Лексус, зателефонували президенту Польщі Анджею Дуді від імені французького президента Емманюеля Макрона після падіння ракети у Пшеводуві.