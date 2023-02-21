Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Российские пранкеры позвонили Меркель, выдавая себя за Порошенко

"Европейская правда"Вторник, 21 февраля 2023, 08:39
Ангела Меркель, Петр Порошенко, скриншот

Российские пранкеры позвонили бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель, выдавая себя за экс-президента Украины Петра Порошенко.

Информацию об этом подтвердила изданию Deutsche Presse-Agentur пресс-секретарь Меркель, пишет "Европейская правда".

"Я могу подтвердить телефонный разговор с абонентом, который выдавал себя за бывшего президента Петра Порошенко", - сказал пресс-секретарь.

Телефонный разговор состоялся 12 января, перевод с немецкого на украинский язык был осуществлен лингвистической службой Министерства иностранных дел, добавили в канцелярии Меркель. Позже министерство подтвердило, что переводило звонок.

Издание Politico сообщает, что человек, выдававший за Порошенко спросил мнение Меркель о войне в Украине, Минском соглашении, белорусском диктаторе Александре Лукашенко и польских требованиях репараций за преступления нацистской Германии.

Под конец он даже предложил продолжать говорить на русском языке, чтобы "досадить Путину". Меркель ответила: "Нет, мы, конечно, не будем этого делать... Мой русский еще хуже, чем в 2014 году".

На записи Меркель сказала, что Минское соглашение позволило Украине выиграть драгоценное время. Однако она не сказала ничего откровенного, высказалась за единство Запада в конфликте с Россией и подчеркнула, что не хочет, чтобы помимо официальных каналов был создан "второй общественный фронт".

ВИДЕО ДНЯ

"Я была бы не против, если бы это осталось разговором между нами двумя, и мы не проводили никакой серьезной работы с прессой", - сказала Меркель.

В конце разговора также стало ясно, что Меркель почувствовала себя некомфортно из-за некоторых вопросов и хотела завершить разговор.

"Поскольку звонивший не объяснил цель своего звонка, а в его устных ответах темы вопросов постоянно менялись, у бывшего канцлера сложилось впечатление о непрофессиональном разговоре", - заявили в офисе Меркель.

Как сообщалось, российские пранкеры, известные под псевдонимами Вован и Лексус, позвонили президенту Польши Анджею Дуде от имени французского президента Эммануэля Макрона после падения ракеты в Пшеводуве.

Поддержите УП на Patreon

Темы: МеркельПорошенкоРосcияпранкер
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

США могут обнародовать разведданные о планах Китая по поставкам оружия РФ – WSJ

Премьер Британии: Украина станет членом НАТО, над этим можно работать прямо сейчас

фото, видеоЗащитник Мариуполя из "Азова" Олег Мудрак умер – племянник бойца

Залужный назначил экс-главу ГПУ Луценко командиром взвода ударных дронов - Сарган

видеоВ МИД объяснили, почему Залужного не было на встрече с Байденом

В Госдепе заверили: смена президента США не приведет к изменению поддержки Украины

Все новости...
Меркель
Многолетний советник Меркель поддерживает предоставление Украине истребителей
Экс-советник Меркель назвал "Северный поток-2" самой большой ошибкой ее правительства последних лет
Меркель не собирается участвовать в усилиях по завершению войны в Украине
Последние новости
07:03
Из-за больших потерь под Угледаром оккупанты отказываются идти в наступление – Генштаб
06:37
Силы обороны отбили около 90 атак врага – сводка
05:57
РФ может использовать концепцию "исторических границ" для оправдания агрессии против Молдовы – ISW
04:55
Зеленский и Сунак согласились, что Украина сейчас может достичь реального прогресса на поле боя
04:35
США могут обнародовать разведданные о планах Китая по поставкам оружия РФ – WSJ
03:37
Байден может не баллотироваться на второй срок, демократы тихо обдумывают план "Б" – Politico
02:59
В ЕС выступили против штрафов за нераскрытие активов РФ до дальнейших разъяснений – СМИ
01:49
Новый министр обороны Германии "сломал сдержанность Берлина" в вопросе оружия – экс-посол Мельник
01:33
Атаку россиян на аэродром в Гостомеле в первые дни войны помог отбить "корректировщик из народа" – СМИ
00:53
Лимитов электроэнергии на 23 февраля "Укрэнерго" не предусмотрело
Все новости...