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Российские пранкеры позвонили Меркель, выдавая себя за Порошенко

"Европейская правда"Вторник, 21 февраля 2023, 07:39
Российские пранкеры позвонили Меркель, выдавая себя за Порошенко
Ангела Меркель, Петр Порошенко, скриншот

Российские пранкеры позвонили бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель, выдавая себя за экс-президента Украины Петра Порошенко.

Информацию об этом подтвердила изданию Deutsche Presse-Agentur пресс-секретарь Меркель, пишет "Европейская правда".

"Я могу подтвердить телефонный разговор с абонентом, который выдавал себя за бывшего президента Петра Порошенко", - сказал пресс-секретарь.

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Телефонный разговор состоялся 12 января, перевод с немецкого на украинский язык был осуществлен лингвистической службой Министерства иностранных дел, добавили в канцелярии Меркель. Позже министерство подтвердило, что переводило звонок.

Издание Politico сообщает, что человек, выдававший за Порошенко спросил мнение Меркель о войне в Украине, Минском соглашении, белорусском диктаторе Александре Лукашенко и польских требованиях репараций за преступления нацистской Германии.

Под конец он даже предложил продолжать говорить на русском языке, чтобы "досадить Путину". Меркель ответила: "Нет, мы, конечно, не будем этого делать... Мой русский еще хуже, чем в 2014 году".

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На записи Меркель сказала, что Минское соглашение позволило Украине выиграть драгоценное время. Однако она не сказала ничего откровенного, высказалась за единство Запада в конфликте с Россией и подчеркнула, что не хочет, чтобы помимо официальных каналов был создан "второй общественный фронт".

"Я была бы не против, если бы это осталось разговором между нами двумя, и мы не проводили никакой серьезной работы с прессой", - сказала Меркель.

В конце разговора также стало ясно, что Меркель почувствовала себя некомфортно из-за некоторых вопросов и хотела завершить разговор.

"Поскольку звонивший не объяснил цель своего звонка, а в его устных ответах темы вопросов постоянно менялись, у бывшего канцлера сложилось впечатление о непрофессиональном разговоре", - заявили в офисе Меркель.

Как сообщалось, российские пранкеры, известные под псевдонимами Вован и Лексус, позвонили президенту Польши Анджею Дуде от имени французского президента Эммануэля Макрона после падения ракеты в Пшеводуве.

Темы: МеркельПорошенкоРосcияпранкер
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