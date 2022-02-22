Театр кремлівських маріонеток. Як Путін визнав фейкові республіки Донбасу

Після тривалої інформаційної атаки та різкого загострення війни в останні дні президент Росії Владімір Путін визнав псевдореспубліки на Донбасі.

Визнання було "загорнуто" у майже годинне звернення глави Росії, яке передає весь той історичний хаос, який твориться в голові хазяїна Кремля.

Президент Росії наговорив купу історичної маячні, яка супроводжувалась "мантрою" про "єдиний народ", та заявив, що Україну "створив Ленін".

Потім пішов набір представлення України як "недодержави", яка "керується з Вашингтону", і яка "вбиває мирних жителів Донбасу" та готує "бліц-криг".

Нового наративу в спічі російського диктатора було небагато. Свою версію історії він розповідав у різних варіаціях неодноразово. Цього разу сама промова вирізнялась особливим сюрреалізмом.

Щоправда, навіть попри всі, на його думку, "адекватні" причини для агресії в Україні, він не наважився приймати рішення про визнання фейкових утворень одноосібно. Принаймні офіційно.

Зверненню передувало засідання Радбезу Росії, на якому Путін зажадав, аби все найближче оточення на посадах публічно "закликало" його підписати визнання. Засідання навіть відкрито показали на телебаченні, що буває рідко. Щоправда, спостерігалось багато ознак, що навіть тут не обійшлось без монтажу.

Щоб не думали насправді окремі члени Радбезу, серйозно публічно аналізувати рішення Путіна бажаючих не знайшлося.

Як саме Росія визнавала псевдореспубліки, що спільного між Україною 2022 та Грузією 2008 тамкоментарі юристів – читайте у матеріалі УП.

Як Росія виправдовувала визнання "республік" : головні тези із засідання Радбезу РФ

Засідання Радбезу Росії, яке легітимізувало визнання Путіним республік, з боку нагадувало шкільний спектакль, де суворий класний керівник заздалегідь розділив між учасниками ролі та навіть цитати. І у скороченому варіанті це виглядало так:

Президент РФ Володимир Путін: Вступ України до НАТО загрожує Росії

Визнання суверенітету "ДНР" і "ЛНР" тісно пов’язане з глобальними проблемами безпеки у світі, бо використання України як інструменту протистояння з нашою країною, несе велику загрозу.

Якщо Україну приймуть до НАТО, то загрози для нашої країни зростуть у кілька разів. Адже всі країни НАТО повинні воювати на стороні того, хто піддається агресії.

Заступник голови російського уряду Дмитро Козак: Україні не потрібен Донбас

Сьогодні стало цілком зрозуміло, що ні Україні, ні її західним союзникам Донбас, за будь-яких умов, не треба. Робиться все, щоб заморозити цей конфлікт, і покласти відповідальність за нього на Росію.

На міжнародних переговорах Україна заявляє про підтримку "Мінську", але за дверима називає їх "зашморгом на шиї". Вона не має позиції з жодного питання – ні щодо зобов’язань Росії, ні щодо Донбасу. Вона чекає, коли ми запропонуємо щось з політичної частини домовленостей, а після цього почне нас звинувачувати у втручанні.

Директор ФСБ Олександр Бортников: Ситуація на Донбасі погіршується через обстріли та рух біженців

Ми бачимо, як деградує обстановка в ДНР та ЛНР – збільшилася кількість обстрілів, почався рух біженців у сторону Росії, на сьогодні їх уже 68,5 тисяч.

Ми бачимо, як на територію РФ потрапляють снаряди. Сьогодні в ніч дві диверсійні групи українських військових вийшли на кордон з РФ, і були знищені. Один військовий захоплений у полон.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу: Росія має піклуватися про безпеку мешканців Донбасу через дії України

У Донецьку, фактично, немає води, у Луганську – газу. Буквально сьогодні через потрапляння артилерійського снаряду помер шахтар.

Біля кордонів Донецької та Луганської області, з боку України, зосереджено 59,3 тисяч військовослужбовців. І до цього числа ще не входять націоналістичні батальйони – вони погано керуються командуванням, звідки і з’являються диверсійні групи.

Ніхто не збирається виконувати Мінськ, нам не залишили вибору, тому я однозначно кажу "так" – треба визнавати.

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Мєдвєдєв: Росія опікується своїми громадянами

На території двох невизнаних республік проживають близько 800 тисяч громадян РФ, тому зараз ми опікуємось навіть не "русским миром", а своїми громадянами. Підкреслюю, це не просто люди, які говорять російською, це громадяни нашої країни.

Голова Державної Думи В’ячеслав Володін: На Донбасі переважна більшість – громадяни Росії

Заяви на отримання громадянства РФ подали 1,2 мільйона людей, 800 тисяч з них уже його отримали – але охочих набагато більше.

Голова Ради Федерації Валентина Матвієнко: Росія має захистити російськомовних Донбасу, Захід намагається зіштовхнути два братських народи

Жителі Донецька і Луганська казали, що вони втомились годувати Київ і хочуть говорити рідною, російською мовою – це звичайні вимоги, звичайні європейські цінності! Замість цього дві військові спроби захоплення території, багато жертв.

Для України це територія, для нас – це громадяни, люди. Росіяни, російськомовні, українці – неважливо. І найстрашніше, що робить Захід – намагається зіштовхнути два слов’янських, братських народи. Скільки ще можна вмовляти, пояснювати?

Секретар Ради безпеки Микола Патрушев: Ми маємо захистити народ Донбасу від США, які мріють про розвал Росії

Народ у "ДНР" і "ЛНР" натерпівся, більше мучити їх не можна, тому рішення Держдуми цілком справедливе. Але повторюсь: це один з локальних конфліктів, який організували США (...) США хочуть розвалити цілісність РФ.

Голова Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін: США провокують Україну до вирішення питання Донбасу військовим шляхом

Ця горезвісна теза про плани російського керівництва "вторгнутися" на територію України народжена у стінах Державного департаменту США і розкручена до таких меж, що це вже просто нагадує пропаганду війни. А це зроблено для того, щоб спробувати спровокувати київський режим на чергову спробу вирішити проблему Донбасу військовим шляхом.

Я підтримаю пропозицію про визнання… про входження Донецької та Луганської народних республік у склад Російської Федерації. (Після ремарки Путіна, що про це наразі не йдеться – УП) Я підтримую пропозицію про визнання їхньої незалежності.

Міністр внутрішніх справ Володимир Колокольцев: Закордонні партнери обманюють Росію, вони змінили законну владу в Україні та втопили народ у крові

Можна грати в чесну гру лише тоді, коли перед тобою чесні партнери, а коли перед тобою сидять партнери з "крапленими" картами і роблять все, щоб якимось чином обґрунтувати лицемірну, брехливу позицію офіційного Києва, про що можна тоді розмовляти?

І хто нас закликає до цього діалогу? Нас закликають закордонні партнери, які, помахавши пробіркою з білим порошком, розбомбили Ірак, змінили законну владу, втопили народ у крові і після цього нас запрошують до якогось діалогу.

Необхідно визнавати ці республіки, їхню правосуб’єктність. Але, хочу внести поправку: визнавати в тих адміністративних межах, у яких вони перебували до окупації ЗСУ – від Маріуполя і до історичних кордонів.

Представник президента в Центральному федеральному окрузі Ігор Щеголєв: Україна не використала шанс самій владнати проблему Донбасу

Ми всі пам’ятаємо, яким був суспільний запит на визнання двох республік ще у 2014. І ми розуміємо, яка мужність і терпіння потрібні були політичному керівництву країни, щоб дати новій українській владі шанс самостійно залікувати цю рану на тілі народу, який є, по суті, одним народом з нами.

За цей час другий президент добуває свій термін, а першому закидають держзраду за підписання Мінських угод. Ми чуємо заяви українських нацистів про те, що буде з народом республік, коли туди повернеться українська влада.

Можливо, у бік Росії лунають звинувачення в надлишковій агресивності, бо вона надто агресивно захищає життя своїх побратимів? Ми повинні визнати Луганськ і Донбас.

Голова МЗС РФ Сергій Лавров: Росія має визнати республіки, бо Захід не схаменеться

Прозвучали всі аргументи на користь ухвалення цього рішення. Куди не подивися, все здійснюється Заходом та з насолодою реалізується українським керівництвом. Щодо пропозиції дати Заходу два-три дні, щоб він одумався, це, звичайно, справа смаку, але я не бачу перспективи, що він схаменеться.

Ми пошлемо сильний сигнал "русскому миру", що ми не можемо 8 років байдуже дивитися на те, як знущаються над нашими громадянами. Я не бачу іншого шляху…

Голова Росгвардії Віктор Золотов: Визнаючи республіки, ми насправді захищаємо Росію від Штатів

У нас немає кордону з Україною, це кордон американців, бо вони господарі в цій країні. А ці всі у них просто васали!

Звісно, що визнання цих республік – обов’язкове. Нам треба йти далі, щоб захищати свою країну.

Десь ми це бачили. На що схоже визнання "республік"?

"Дії грузинської сторони призвели до людських жертв… Зараз у Південній Осетії гинуть мирні люди, жінки, діти, люди похилого віку, і більшість з них – це громадяни Російської Федерації.

Відповідно до Конституції та федерального законодавства, як президент Російської Федерації, я зобов'язаний захищати життя і гідність російських громадян, де б вони не знаходилися.

Виходячи з ситуації, що склалася, необхідно прийняти рішення... Я підписав укази про визнання Російською Федерацією незалежності Південної Осетії та незалежності Абхазії".

"Зараз практично жодного дня не обходиться без обстрілу населених пунктів Донбасу. Сформовано велике військове угруповання, постійно використовують ударні безпілотники, важку техніку, ракети, артилерію та системи залпового вогню. Вбивства мирних жителів, блокада, знущання з людей, включаючи дітей, жінок, людей похилого віку не припиняються…

У зв'язку з цим вважаю за необхідне прийняти вже давно назріле рішення: негайно визнати незалежність та суверенітет "Донецької народної республіки" та "Луганської народної республіки".

Проміжок між двома цими цитатами – 13 з половиною років. Спікер – президент Росії.

У першому випадку Дмитро Медведєв: так розпочалася російсько-грузинська війна у серпні 2008-го. У другому – Володимир Путін.

2008-го Росія відкатала у Південній Осетії та Абхазії сценарій, який намагається повторити у лютому 2022-го на Донбасі.

Про запуск Росією абхазького і південноосетинського сценарію на Донбасі активно заговорили після того, як 25 квітня 2019-го Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для мешканців окупованих районів Донецької та Луганської областей.

"Свої" громадяни на чужій території стали ще одним механізмом контролю над де-факто захопленим українським регіоном і підставою для відкритого військового вторгнення у майбутньому. Ця рушниця на стіні в годину Ч мала вистрілити – "старший брат" прийде та звільнить мешканців Донбасу від загрози захоплення українською "хунтою".

Паралелі з південноосетинським сценарієм простежуються і у великому, і у дрібницях. Окрім захисту співвітчизників, у російській риториці в обох випадках звучала тема загрози національній безпеці Росії – рухом Грузії та України у бік НАТО.

В обох випадках на роль головного миротворця претендував президент Франції. У першому випадку – Ніколя Саркозі, у другому – Еммануель Макрон. І навіть у деталях простежуються паралелі – в обох випадках ескалація конфлікту припала на час проведення Олімпійських ігор у Пекіні.

Але суттєва відмінність Грузії-2008 і України-2022 в тому, що між цими двома подіями була російська окупація Криму в 2014-му – і це також сталося під час Олімпіади в Сочі. Після чого стало зрозумілим: політика умиротворення агресора – шлях у прірву.

І в цьому сенсі висловлювання Дмитра Медведєва про Захід, який вже сам "втомився" від своїх санкцій, свідчить про втрату російським керівництвом відчуття реальності.

Що означає визнання? Ризики, наслідки, що робити Україні

"Українська правда" звернулася до фахівців із міжнародного гуманітарного права, які уже тривалий час представляють інтереси України у судових процесах проти Росії

Надія Волкова, директорка Ukrainian Legal Advisory Group

Визнання так званих "Л/ДНР" є порушенням міжнародного публічного права, оскільки "республіки" існують у порушення територіальної цілісності та суверенітету України.

Визнання цих утворень державами, окрім юридичної нікчемності такої дії, також становлять порушення міжнародного права, оскільки Росія має зобов’язання поважати суверенітет, політичну незалежність та територіальну цілісність України. Це означає, що Росія повинна буде нести політичну та юридичну відповідальність за визнання "Л/ДНР".

"Незалежність" так званих "республік" прямо суперечить Мінським угодам, адже у них йдеться про особливий статус (який саме, щоправда, поки незрозуміло) окремих районів Донецької та Луганської областей у складі України.

Мінський процес базується на збереженні територіальної цілісності України (таку позицію підтримують західні країни та Україна). Тому РФ не зможе брати участь у такому форматі переговорів, а також не зможе вимагати їхнього виконання в "оригінальному" варіанті, адже визнання незалежності "Л/ДНР" є взаємовиключним із Мінськими угодами.

З визнанням незалежності, Росія, ймовірно, намагатиметься легітимізувати економічну та воєнну допомогу "Л/ДНР" під приводом "офіційного партнерства незалежних країн".

Така співпраця також може бути спробою забезпечити "можливість вступати у відносини з іншими державами".

З одного боку, Росія може використати таку можливість для потенційних ескалацій в майбутньому, наприклад якщо "Л/ДНР" "запросять" війська РФ для захисту та допомоги у конфлікті, а також для збереження впливу на політичний режим в Україні.

З іншого — вона робить все це впродовж 8 років збройного конфлікту, при цьому заперечуючи свою роль. Наразі Україна вимушена доводити ефективний або загальний контроль Росії над самопроголошеними республіками, щоб визнати РФ стороною конфлікту на сході України, а отже — встановити її відповідальність. У випадку визнання, участь РФ буде відкритою.

Водночас, оскільки ці відносини та допомога здійснюватимуться у порушення норм міжнародного права та територіальної цілісності країни, в України та міжнародної спільноти з‘явиться більше можливостей для притягнення Росії до відповідальності.

Мої відчуття, що РФ визнавши "республіки", дійсно хоче не те щоб вийти в односторонньому порядку, а хоче згорнути мирний процес і знайшла привід це зробити через визнання.

Таким чином вийшовши з мирного процесу, вона розв'яже собі руки і діятиме, як вважає за потрібне, щоб реалізувати ті завдання, які ставить Путін.

Якщо Мінськ таким чином нейтралізується і всі це розуміють і заявили про це як Макрон так і Шольц, то тоді питання: яка альтернатива пошуку миру?

Якщо зараз швидко не знайти та не запропонувати її, тоді РФ діятиме силовим методом і як далеко вона зайде, передбачити зараз складно.

Микола Гнатовський, голова Європейського комітету із запобігання тортурам до 2021 року, перший віцепрезидент Української асоціації міжнародного права

З точки зору суто юридичної, міжнародно-правової, зрозуміло, що ідеться про чергове, в довгому переліку тяжких порушень міжнародного права з боку Російської Федерації.

Визнання ОРДЛО суперечить всім можливим основоположним принципам міжнародного права та статуту Організації об’єднаних націй.

Що стосується кваліфікації таких дій, то вони, звісно, є порушенням цілої низки зобов’язань Російської Федерації як взагалі перед міжнародним співтовариством, так і конкретно перед Україною.

Тобто це ситуація, в якій має реагувати Рада безпеки ООН – це варіант перший. І варіант другий – це ситуація в контексті збройної агресії, яка нагадує, що Україна має право на індивідуальну або колективну самооборону. Тобто має право самостійно себе захищати або захищатися з союзниками, які готові разом з Україною за Україну воювати.

Рада безпеки ООН, судячи з усього, відбудеться, але зрозуміло, що вона не здатна ухвалити жодного рішення в рамках розділу 7 Статуту ООН, який присвячений питанням порушення міжнародного миру і безпеки. Через те, що порушником є постійний член Ради безпеки Росія. І нічого з цим зробити неможливо.

Тобто є теоретичний шанс на вирішення питання через Генеральну асамблею ООН в рамках механізму так званого єднання заради миру, але теж на практиці це навряд чи дає якісь безпосередні практичні результати.

У довгостроковому плані, зрозуміло, що це і міжнародно-правова відповідальність Росії. І всі події, які зараз розгортаються на території України в межах її міжнародно визнаних кордонів, продовжують залишатися під юрисдикцією міжнародного кримінального суду. Щоправда, це стосується лише воєнних злочинів, злочинів проти людяності і, не дай Боже, геноциду.

Визнання республік підриває Мінські угоди, тобто навряд чи можна вести мову, що на них далі хтось буде всерйоз посилатися. Ну, крім Російської Федерації, якій зараз все одно, на що посилатися. Вони зараз навіть не витримують єдину лінію, яку можна захищати. Вони її потім побудують постфактум, так само, як вони робили з Кримом тощо.

Реакція світу та України

Союзники України не забарилися з реакцією на рішення Путіна і навіть уже встигли запровадити перші санкції.

Так, президент США Джо Байден підписав указ, який забороняє американцям вести інвестиційну та фінансову діяльність на окупованих територіях Донецької та Луганської областей та ввозити звідти товари. А також блокує активи фізичних і юридичних осіб, які вели там економічну діяльність або співпрацювали з ватажками бойовиків.

Байден також провів телефону розмову із Зеленським, у якій запевнив його, що Штати підтримують Україну. Тим часом Bloomberg повідомив, що США, які раніше евакуювали своє посольство з Києва до Львова, тимчасово переводять працівників Держдепартаменту з України до Польщі.

Санкції проти Росії незабаром має оголосити Велика Британія. Обмеження також готує Канада.

Раніше за Україну зібрати Радбез ООН закликала Франція. У Єлисейському палаці рішення Путіна назвали "одностороннім порушенням міжнародних зобов’язань і замахом на суверенітет України".

Визнання псевдореспублік засудили генсек НАТО Єнс Столтенберг та голова Європейської Ради Шарль Мішель. А також Польща, Німеччина, Фінляндія, Румунія, Молдова, Туреччина.

Представники згаданих країн одностайні в думці, що рішення Путіна є грубим порушенням територіальної цілісності України, міжнародного права, а також демонструє зневагу до Мінських домовленостей.

Звернення президента України Володимира Зеленського до громадян з’явилось о 2 ночі.

Президент назвав дії Росії порушенням територіальної цілісності України та поклав відповідальність за наслідки цього рішення на політичне керівництво РФ.

Він наголосив, що Росія не просто зневажила Мінські домовленості, а вийшла з них в односторонньому порядку.

"Це підриває мирні зусилля та руйнує наявні переговорні формати. Сьогоднішніми та завтрашніми рішеннями Росія легалізує свої війська, які фактично перебували в окупованих районах Донбасу з 2014 року. Країна, яка 8 років підтримувала війну, не може підтримувати мир, як вона це заявляє", – сказав Зеленський у своєму відеозверненні.

Україна направила державам-членам Ради Безпеки ООН запит негайно провести консультації на основі Будапештського меморандуму. Зеленський, слідом за Макроном, ініціював скликання Радбезу ООН, а також проведення спецзасідання ОБСЄ та засідання Нормандської четвірки.

Рада національної безпеки та оборони України перейшла в режим роботи 24/7.