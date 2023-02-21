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НАТО про рішення РФ щодо ядерної угоди: Архітектура контролю за озброєннями зруйнована

"Європейська правда"Вівторок, 21 лютого 2023, 13:45
НАТО про рішення РФ щодо ядерної угоди: Архітектура контролю за озброєннями зруйнована
Єнс Столтенберг, Getty Images

Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію переглянути своє рішення про призупинення своєї участі у договорі зі США про стратегічні наступальні озброєння (СНО).

Про це він заявив під час пресконференції у Брюсселі за участю глави МЗС України Дмитра Кулеби та високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Жозепа Борреля, пише "Європейська правда".

"Я шкодую про сьогоднішнє рішення Росії призупинити свою участь у договорі New START", - сказав Столтенберг.

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Він нагадав, що в останні роки Росія порушувала ключові угоди щодо контролю за озброєннями.

"Сьогоднішнім рішенням щодо договору про СНО вся архітектура контролю за озброєннями зруйнована. Я рішуче закликаю Росію переглянути її рішення і поважати існуючі домовленості", - наголосив Столтенберг.

Як заявив президент РФ Владімір Путін у посланні Федеральним зборам, Росія призупиняє участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння. Він також пригрозив: "Якщо США проведуть випробування (ядерної зброї – ред.), то і ми проведемо".

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Слід зазначити, що  Договір про стратегічне наступальне озброєння, який у 2021 році продовжили на 5 років, залишається єдиним чинним між РФ і США договором у сфері контролю озброєнь. 

Підписаний у 2010 році на 10 років, СНО-3 обмежує стратегічні носії та ядерні боєголовки РФ і США до 700 і 1550 відповідно. Договір може продовжуватись на термін в 5 років у разі доброї волі кожного з підписантів.

Адміністрація Дональда Трампа не була налаштована на продовження договору, однак його наступник Джо Байден погодився продовжити дію New START.

Теми: РосіяНАТОядерна зброя
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