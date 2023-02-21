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НАТО о решении РФ по ядерному договору: Архитектура контроля за вооружениями разрушена

"Европейская правда"Вторник, 21 февраля 2023, 13:45
НАТО о решении РФ по ядерному договору: Архитектура контроля за вооружениями разрушена
Йенс Столтенберг, Getty Images

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию пересмотреть свое решение о приостановлении своего участия в договоре с США о стратегических наступательных вооружениях (СНВ).

Об этом он заявил во время пресс-конференции в Брюсселе с участием главы МИД Украины Дмитрия Кулебы и высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозепа Борреля, пишет "Европейская правда".

"Я сожалею о сегодняшнем решении России приостановить свое участие в договоре New START", - сказал Столтенберг.

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Он напомнил, что в последние годы Россия нарушала ключевые соглашения по контролю за вооружениями.

"Сегодняшним решением по договору о СНВ вся архитектура контроля за вооружениями разрушена. Я решительно призываю Россию пересмотреть ее решение и уважать существующие договоренности", - подчеркнул Столтенберг.

Как заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию, Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Он также пригрозил: "Если США проведут испытания (ядерного оружия – ред.), то и мы проведем".

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Следует отметить, что Договор о стратегических наступательных вооружениях, который в 2021 году продлили на 5 лет, остается единственным действующим между РФ и США договором в сфере контроля вооружений.

Подписанный в 2010 году на 10 лет, СНВ-3 ограничивает стратегические носители и ядерные боеголовки РФ и США до 700 и 1550 соответственно. Договор может продлеваться на срок в 5 лет в случае доброй воли каждого из подписантов.

Администрация Дональда Трампа не была настроена на продление договора, однако его преемник Джо Байден согласился продлить действие New START.

Темы: РосcияНАТОядерное оружие
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