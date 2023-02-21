Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

НАТО о решении РФ по ядерному договору: Архитектура контроля за вооружениями разрушена

"Европейская правда"Вторник, 21 февраля 2023, 14:45
Йенс Столтенберг, Getty Images

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию пересмотреть свое решение о приостановлении своего участия в договоре с США о стратегических наступательных вооружениях (СНВ).

Об этом он заявил во время пресс-конференции в Брюсселе с участием главы МИД Украины Дмитрия Кулебы и высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозепа Борреля, пишет "Европейская правда".

"Я сожалею о сегодняшнем решении России приостановить свое участие в договоре New START", - сказал Столтенберг.

Он напомнил, что в последние годы Россия нарушала ключевые соглашения по контролю за вооружениями.

"Сегодняшним решением по договору о СНВ вся архитектура контроля за вооружениями разрушена. Я решительно призываю Россию пересмотреть ее решение и уважать существующие договоренности", - подчеркнул Столтенберг.

Как заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию, Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Он также пригрозил: "Если США проведут испытания (ядерного оружия – ред.), то и мы проведем".

Следует отметить, что Договор о стратегических наступательных вооружениях, который в 2021 году продлили на 5 лет, остается единственным действующим между РФ и США договором в сфере контроля вооружений.

ВИДЕО ДНЯ

Подписанный в 2010 году на 10 лет, СНВ-3 ограничивает стратегические носители и ядерные боеголовки РФ и США до 700 и 1550 соответственно. Договор может продлеваться на срок в 5 лет в случае доброй воли каждого из подписантов.

Администрация Дональда Трампа не была настроена на продление договора, однако его преемник Джо Байден согласился продлить действие New START.

Поддержите УП на Patreon

Темы: РосcияНАТОядерное оружие
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

видеоВоздушные силы показали немецкий Gepard на охоте

документ Трухин написал заявление о сложении мандата

Финляндия передаст Украине три своих Leopard 2

фотоСтоличный блогер "прикарманил" 340 тысяч донатов для ВСУ

обновленоВ Киеве объявляли воздушную тревогу: в области ПВО охотится на вражеский дрон

Зеленский проведет пресс-конференцию 24 февраля

Все новости...
Росcия
РФ вызвала посла США: выражает претензии за поддержку Украины
"Никто не атакует РФ": в США назвали абсурдными антизападные обвинения Путина
Экспорт российской мебели из-за санкций в прошлом году обвалился на 40%
Последние новости
13:04
В Крыму взломали радио "Газпрома" и пустили обращение Буданова
13:04
"Единственная цель российской дезинформации – создавать хаос" – посол Канады в Украине
13:00
видеоВоздушные силы показали немецкий Gepard на охоте
12:58
документ Трухин написал заявление о сложении мандата
12:54
38 танков и 55 БМП: Минобороны Чехии сообщило объем предоставленного Украине вооружения
12:43
Курс валют на 23 февраля: гривня сохраняет позиции по отношению к доллару и евро
12:36
Финляндия передаст Украине три своих Leopard 2
12:35
фотоСтоличный блогер "прикарманил" 340 тысяч донатов для ВСУ
12:32
Российские спецслужбы создали ЧВК "Ястреб", чтобы вытеснить наемников Пригожина - Генштаб
12:14
Россияне нанесли ракетный удар по Харьковщине: под завалами люди – ОВА
Все новости...