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Не шубами єдиними: у Владивостоці дружинам загиблих окупантів роздали ковбасу і паштет

Ірина БалачукСереда, 22 лютого 2023, 13:44
Фото ілюстративне з сайту pixabay.com

Адміністрація російського Владивостока вручила дружинам загиблих в Україні російських військових ковбасу, консерви та паштети.

Джерело: видання The Insider із посиланням на пост аміністрації в Telegram

Деталі: Видання зазначає, що пізніше відомство чомусь видалило публікацію. 

 
Скриншот з архіву сторінки 

Повідомляється, що родичі загиблих в Україні окупантів отримали від місцевої влади продуктові набори від компанії "Ратимир".

На її сайті зазначено, що це "один із провідних російських брендів м'ясної продукції на Далекому Сході". Серед продукції "Ратимира" – ковбаси, сосиски, паштети, консерви та напівфабрикати.

The Insider нагадує, що дружин і матерів російських військових, які беруть участь у війні проти України, регулярно нагороджують подібними подарунками. Родичам загиблих окупантів вручають їжу, рушники, медалі та гроші. Усе це знімають на фото і відео.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Раніше повідомлялось, що дружинам загиблих окупантів з так званої "ДНР" роздали 21 шубу.  На відео удови вбитих вишикувались в один ряд, щоб подякувати за "допомогу". Закадровий голос чоловіка заявляв, що шуби надійшли від "російського активу".  
  • Але згодом стало відомо, що після зйомок відеоролика з подякою шуби у жінок забрали.

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Теми: Росіявійна
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