Не шубами єдиними: у Владивостоці дружинам загиблих окупантів роздали ковбасу і паштет

Адміністрація російського Владивостока вручила дружинам загиблих в Україні російських військових ковбасу, консерви та паштети.

Джерело: видання The Insider із посиланням на пост аміністрації в Telegram

Деталі: Видання зазначає, що пізніше відомство чомусь видалило публікацію.

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Скриншот з архіву сторінки

Повідомляється, що родичі загиблих в Україні окупантів отримали від місцевої влади продуктові набори від компанії "Ратимир".

На її сайті зазначено, що це "один із провідних російських брендів м'ясної продукції на Далекому Сході". Серед продукції "Ратимира" – ковбаси, сосиски, паштети, консерви та напівфабрикати.

The Insider нагадує, що дружин і матерів російських військових, які беруть участь у війні проти України, регулярно нагороджують подібними подарунками. Родичам загиблих окупантів вручають їжу, рушники, медалі та гроші. Усе це знімають на фото і відео.

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