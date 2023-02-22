Не шубами єдиними: у Владивостоці дружинам загиблих окупантів роздали ковбасу і паштет
Адміністрація російського Владивостока вручила дружинам загиблих в Україні російських військових ковбасу, консерви та паштети.
Джерело: видання The Insider із посиланням на пост аміністрації в Telegram
Деталі: Видання зазначає, що пізніше відомство чомусь видалило публікацію.
Повідомляється, що родичі загиблих в Україні окупантів отримали від місцевої влади продуктові набори від компанії "Ратимир".
На її сайті зазначено, що це "один із провідних російських брендів м'ясної продукції на Далекому Сході". Серед продукції "Ратимира" – ковбаси, сосиски, паштети, консерви та напівфабрикати.
The Insider нагадує, що дружин і матерів російських військових, які беруть участь у війні проти України, регулярно нагороджують подібними подарунками. Родичам загиблих окупантів вручають їжу, рушники, медалі та гроші. Усе це знімають на фото і відео.
Передісторія:
- Раніше повідомлялось, що дружинам загиблих окупантів з так званої "ДНР" роздали 21 шубу. На відео удови вбитих вишикувались в один ряд, щоб подякувати за "допомогу". Закадровий голос чоловіка заявляв, що шуби надійшли від "російського активу".
- Але згодом стало відомо, що після зйомок відеоролика з подякою шуби у жінок забрали.