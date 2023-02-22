Не шубами едиными: во Владивостоке женам погибших оккупантов раздали колбасу и паштет
Администрация российского Владивостока вручила женам погибших в Украине российских военных колбасу, консервы и паштеты.
Источник: издание The Insider со ссылкой на пост администрации в Telegram
Детали: Издание отмечает, что позже ведомство почему-то удалило публикацию.
Сообщается, что родственники погибших в Украине оккупантов получили от местных властей продуктовые наборы от компании "Ратимир".
На ее сайте указано, что это "один из лидирующих российских брендов мясной продукции на Дальнем Востоке". Среди продукции "Ратимира" – колбасы, сосиски, паштеты, консервы и полуфабрикаты.
The Insider напоминает, что жен и матерей российских военных, участвующих в войне против Украины, регулярно награждают подобными подарками. Родственникам погибших оккупантов вручают еду, полотенца, медали и деньги. Все это снимают на фото и видео.
Предыстория:
- Ранее сообщалось, что женам погибших оккупантов из так называемой "ДНР" раздали 21 шубу. На видео вдовы убитых выстрились в один ряд, чтобы поблагодарить за "помощь". Закадровый голос мужчины утверждал, что шубы поступили от "российского актива".
- Но позже стало известно, что после съемок видеоролика с благодарностью шубы у женщин забрали.