Не шубами едиными: во Владивостоке женам погибших оккупантов раздали колбасу и паштет

Администрация российского Владивостока вручила женам погибших в Украине российских военных колбасу, консервы и паштеты.

Источник: издание The Insider со ссылкой на пост администрации в Telegram

Детали: Издание отмечает, что позже ведомство почему-то удалило публикацию.

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Сообщается, что родственники погибших в Украине оккупантов получили от местных властей продуктовые наборы от компании "Ратимир".

На ее сайте указано, что это "один из лидирующих российских брендов мясной продукции на Дальнем Востоке". Среди продукции "Ратимира" – колбасы, сосиски, паштеты, консервы и полуфабрикаты.

The Insider напоминает, что жен и матерей российских военных, участвующих в войне против Украины, регулярно награждают подобными подарками. Родственникам погибших оккупантов вручают еду, полотенца, медали и деньги. Все это снимают на фото и видео.

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