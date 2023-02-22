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Не шубами едиными: во Владивостоке женам погибших оккупантов раздали колбасу и паштет

Ирина БалачукСреда, 22 февраля 2023, 13:44
Фото иллюстративное с сайта pixabay.com

Администрация российского Владивостока вручила женам погибших в Украине российских военных колбасу, консервы и паштеты.

Источник: издание The Insider со ссылкой на пост администрации в Telegram

Детали: Издание отмечает, что позже ведомство почему-то удалило публикацию. 

 
Скриншот из архива страницы

Сообщается, что родственники погибших в Украине оккупантов получили от местных властей продуктовые наборы от компании "Ратимир".

На ее сайте указано, что это "один из лидирующих российских брендов мясной продукции на Дальнем Востоке". Среди продукции "Ратимира" – колбасы, сосиски, паштеты, консервы и полуфабрикаты.

The Insider напоминает, что жен и матерей российских военных, участвующих в войне против Украины, регулярно награждают подобными подарками. Родственникам погибших оккупантов вручают еду, полотенца, медали и деньги. Все это снимают на фото и видео. 

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Ранее сообщалось, что женам погибших оккупантов из так называемой "ДНР" раздали 21 шубу. На видео вдовы убитых выстрились в один ряд, чтобы поблагодарить за "помощь". Закадровый голос мужчины утверждал, что шубы поступили от "российского актива". 
  • Но позже стало известно, что после съемок видеоролика с благодарностью шубы у женщин забрали.

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Темы: Росcиявойна
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