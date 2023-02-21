Заяви Міноборони РФ – плювок у бік "Вагнера": у Пригожина загострюється конфлікт з Шойгу і Ко  

Власник кишенькової ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що російське Міноборони бреше суспільству, заявляючи, що окупанти мають боєприпаси на Бахмутському напрямку. Пригожин скаржиться, що найманці "Вагнера" недоотримують 80% боєприпасів.

Джерело: заява Пригожина, яку публікує його прес-служба, Міноборони РФ

Деталі: Російське Міноборони відповіло на звинувачення Пригожина про снарядний голод і перешкоди, які створює російське військове відомство щодо поставок боєприпасів бійцям ПВК "Вагнер".

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У російському міністерстві також заявили, що таким чином Пригожин намагається розколоти взаємодію між російськими підрозділами, а це грає на користь українцям.

Дослівно Міноборони РФ: "Усі заяви, зроблені нібито від імені штурмових підрозділів про нестачу боєприпасів, - абсолютно не відповідають дійсності.

Тільки з 18 по 20 лютого "добровольцям" штурмових загонів було поставлено:

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1660 реактивних снарядів до систем залпового вогню

10171 боєприпас для великокаліберної ствольної артилерії та мінометів

980 боєприпасів для танків".

Деталі: У відповідь ватажок найманців заявив, що "вагнерівці" недоотримують 80% боєприпасів. Також, за його словами, на Бахмутському напрямку є лише його бойовики і більше ніяких "добровольців".

За його словами, Міноборони РФ не поставило "вагнерівцям" навіть саперних лопат.

Пряма мова Пригожина: "ПВК "Вагнера" недоотримує 80% боєприпасів від необхідних для виконання бойових завдань, тому заява Міністерства оборони (РФ) є нічим іншим, як просто плювок у бік ПВК "Вагнера" зі спробою приховати свої злочини перед тими бійцями, які здійснюють подвиг у Бахмуті...

Що стосується інших добровольчих підрозділів, у Бахмуті їх немає, є "ПВК Вагнера"... Боєприпасів немає. Саперні лопатки, хай буде вам відомо, панове керівництво Міністерства оборони Російської Федерації, досі не поставлені...

Якщо будете давати боєприпаси – давайте. А не розповідайте це в ЗМІ народу Росії, обманюючи його при цьому.

На відміну від Міноборони і його заяв готовий усі документи, включно з поданими заявками та отриманою кількістю, надати військовій прокуратурі та контррозвідці за вашим вибором".

Що було раніше: 20 лютого Пригожин звинуватив російське військове керівництво в тому, що "вагнерівцям" не дають боєприпаси, які є в наявності на складах.

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