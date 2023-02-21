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Заяви Міноборони РФ – плювок у бік "Вагнера": у Пригожина загострюється конфлікт з Шойгу і Ко  

Альона Мазуренко Вівторок, 21 лютого 2023, 23:51
ЗАСНОВНИК "ПВК ВАГНЕР" ЄВГЕНІЙ ПРИГОЖИН, GETTY IMAGES

Власник кишенькової ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що російське Міноборони бреше суспільству, заявляючи, що окупанти мають боєприпаси на Бахмутському напрямку. Пригожин скаржиться, що найманці "Вагнера" недоотримують 80% боєприпасів.

Джерело: заява Пригожина, яку публікує його прес-служба, Міноборони РФ

Деталі: Російське Міноборони відповіло на звинувачення Пригожина про снарядний голод і перешкоди, які створює російське військове відомство щодо поставок боєприпасів бійцям ПВК "Вагнер". 

У російському міністерстві також заявили, що таким чином Пригожин намагається розколоти взаємодію між російськими підрозділами, а це грає на користь українцям.

Дослівно Міноборони РФ: "Усі заяви, зроблені нібито від імені штурмових підрозділів про нестачу боєприпасів, - абсолютно не відповідають дійсності.

Тільки з 18 по 20 лютого "добровольцям" штурмових загонів було поставлено:

  • 1660 реактивних снарядів до систем залпового вогню
  • 10171 боєприпас для великокаліберної ствольної артилерії та мінометів
  • 980 боєприпасів для танків".

Деталі: У відповідь ватажок найманців заявив, що "вагнерівці" недоотримують 80% боєприпасів. Також, за його словами, на Бахмутському напрямку є лише його бойовики і більше ніяких "добровольців".

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За його словами, Міноборони РФ не поставило "вагнерівцям" навіть саперних лопат.

Пряма мова Пригожина: "ПВК "Вагнера" недоотримує 80% боєприпасів від необхідних для виконання бойових завдань, тому заява Міністерства оборони (РФ) є нічим іншим, як просто плювок у бік ПВК "Вагнера" зі спробою приховати свої злочини перед тими бійцями, які здійснюють подвиг у Бахмуті...

Що стосується інших добровольчих підрозділів, у Бахмуті їх немає, є "ПВК Вагнера"... Боєприпасів немає. Саперні лопатки, хай буде вам відомо, панове керівництво Міністерства оборони Російської Федерації, досі не поставлені...

Якщо будете давати боєприпаси – давайте. А не розповідайте це в ЗМІ народу Росії, обманюючи його при цьому.

На відміну від Міноборони і його заяв готовий усі документи, включно з поданими заявками та отриманою кількістю, надати військовій прокуратурі та контррозвідці за вашим вибором".

Що було раніше: 20 лютого Пригожин звинуватив російське військове керівництво в тому, що "вагнерівцям" не дають боєприпаси, які є в наявності на складах.

Передісторія:

  • 9 лютого Пригожин без пояснення причин заявив, що набір ув'язнених до визнаною злочинною ПВК повністю припинено.
  • Він назвав три основні причини, чому його було повністю усунуто від вербування в'язнів російських колоній. Одна з причин - протидія військового керівництва.
  • Лідер Чечні Рамзан Кадиров, схоже, відхилив пропозицію Пригожина приєднатися до нової інформаційної кампанії проти Міністерства оборони Росії, переконані аналітики Інституту вивчення війни.

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Теми: ВагнерПригожинРосіяМіноборони
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