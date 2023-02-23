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США можуть оприлюднити розвіддані про плани Китаю щодо постачання зброї РФ – WSJ

"Українська правда"Четвер, 23 лютого 2023, 03:35
США можуть оприлюднити розвіддані про плани Китаю щодо постачання зброї РФ – WSJ
Володимир Путін і Сі Цзіньпін. Фото AP

Адміністрація Джо Байдена розглядає можливість оприлюднення розвідувальних даних, які, на її думку, свідчать про те, що Китай зважує, чи постачати Росії зброю для війни проти України.

Джерело: газета Wall Street Journal з посиланням на анонімні джерела в Білому домі

Деталі: За даними співрозмовників WSJ, Китай досі поводився обережно, в основному обмежуючись купівлею у РФ нафти, однак зараз китайське керівництво роздумує над тим, чи не відмовитися від такого підходу.

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За оцінкою розвідок США і союзників, у питанні, як Китай може допомогти Росії, стає набагато менше невизначеності, пише газета. Втім, за оцінкою розвідок, Пекін поки що не ухвалив рішення щодо постачання зброї РФ.

Зазначається, що обговорення питання публічного розкриття інформації про потенційні плани Китаю відбувається напередодні засідання Радбезу ООН, яке буде присвячене першій річниці російського вторгнення в Україну.

Передісторія: 

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  • Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив 19 лютого, що стурбований тим, що Пекін розглядає можливість посилення свого партнерства з Москвою шляхом надання російським військовим "летальної підтримки". За деякими даними, Блінкен підняв це питання під час зустрічі з очільником МЗС КНР Ван І в суботу.
  • Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд наголосила, що Китай перетне "червону лінію", якщо вирішить надати летальну військову допомогу Росії у війні проти України.
  • Натомість Міністерство закордонних справ КНР заперечило наміри надавати "летальну підтримку" Росії для війни проти України.

Теми: КитайСШАзброяРосія
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