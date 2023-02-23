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США могут обнародовать разведданные о планах Китая по поставкам оружия РФ – WSJ

"Украинская правда"Четверг, 23 февраля 2023, 04:35
Владимир Путин и Си Цзиньпин. Фото AP

Администрация Джо Байдена рассматривает возможность обнародования разведывательных данных, которые, по ее мнению, свидетельствуют о том, что Китай взвешивает, поставлять ли России оружие для войны против Украины.

Источник: газета Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники в Белом доме

Детали: По данным собеседников WSJ, Китай до сих пор вел себя осторожно, в основном ограничиваясь покупкой у РФ нефти, однако сейчас китайское руководство размышляет над тем, не отказаться ли от такого подхода.

По оценке разведок США и союзников, в вопросе, как Китай может помочь России, становится гораздо меньше неопределенности, пишет газета. Впрочем, по оценке разведок, Пекин пока не принял решение о поставках оружия РФ.

Отмечается, что обсуждение вопроса публичного раскрытия информации о потенциальных планах Китая происходит накануне заседания Совбеза ООН, которое будет посвящено первой годовщине российского вторжения в Украину.

Предыстория: 

  • Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил 19 февраля, что обеспокоен тем, что Пекин рассматривает возможность усиления своего партнерства с Москвой путем предоставления российским военным "летальной поддержки". По некоторым данным, Блинкен поднял этот вопрос во время встречи с главой МИД КНР Ван И в субботу.
  • Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд подчеркнула, что Китай пересечет "красную линию", если решит предоставить летальную военную помощь России в войне против Украины.
  • Зато Министерство иностранных дел КНР отрицает намерения предоставлять "летальную поддержку" России для войны против Украины.

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Темы: КитайСШАоружиеРосcия
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