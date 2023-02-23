Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

США могут обнародовать разведданные о планах Китая по поставкам оружия РФ – WSJ

"Украинская правда"Четверг, 23 февраля 2023, 03:35
США могут обнародовать разведданные о планах Китая по поставкам оружия РФ – WSJ
Владимир Путин и Си Цзиньпин. Фото AP

Администрация Джо Байдена рассматривает возможность обнародования разведывательных данных, которые, по ее мнению, свидетельствуют о том, что Китай взвешивает, поставлять ли России оружие для войны против Украины.

Источник: газета Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники в Белом доме

Детали: По данным собеседников WSJ, Китай до сих пор вел себя осторожно, в основном ограничиваясь покупкой у РФ нефти, однако сейчас китайское руководство размышляет над тем, не отказаться ли от такого подхода.

Реклама:

По оценке разведок США и союзников, в вопросе, как Китай может помочь России, становится гораздо меньше неопределенности, пишет газета. Впрочем, по оценке разведок, Пекин пока не принял решение о поставках оружия РФ.

Отмечается, что обсуждение вопроса публичного раскрытия информации о потенциальных планах Китая происходит накануне заседания Совбеза ООН, которое будет посвящено первой годовщине российского вторжения в Украину.

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил 19 февраля, что обеспокоен тем, что Пекин рассматривает возможность усиления своего партнерства с Москвой путем предоставления российским военным "летальной поддержки". По некоторым данным, Блинкен поднял этот вопрос во время встречи с главой МИД КНР Ван И в субботу.
  • Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд подчеркнула, что Китай пересечет "красную линию", если решит предоставить летальную военную помощь России в войне против Украины.
  • Зато Министерство иностранных дел КНР отрицает намерения предоставлять "летальную поддержку" России для войны против Украины.

Темы: КитайСШАоружиеРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Все новости...
В Мариуполе прогремели взрывы в районе завода им. Ильича – мэрия
Атаку россиян на аэродром в Гостомеле в первые дни войны помог отбить "корректировщик из народа" – СМИ
Новый министр обороны Германии "сломал сдержанность Берлина" в вопросе оружия – экс-посол Мельник
Зеленский и Сунак согласились, что Украина сейчас может достичь реального прогресса на поле боя
Последние новости
08:49
дополнено от 06:29Оккупанты нанесли удары по Харькову: один погибший, 8 раненых − ОВА
08:47
СМИ: В Одессе загорелась многоэтажка, в Днепре – ТЦ
08:42
Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки
08:36
Во Львове − попадание в жилой дом и пожар в лицее: есть пострадавшие
08:29
Глава МВД Эстонии уточнил свое заявление о помощи Украине с мобилизацией
08:15
обновленоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА
08:13
В Будапеште Дунай вышел из берегов, уровень воды – самый высокий с 2013 года
08:11
ВСУ уничтожили 850 оккупантов и 26 артиллерийских систем за сутки
07:52
В Азербайджане говорят, что близки к мирному соглашению с Арменией
07:39
дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы
Все новости...
Реклама: