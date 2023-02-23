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Путін на День захисника анонсував розгортання комплексів "Сармат" та поставки армії "Цирконів"

Станіслав ПогоріловЧетвер, 23 лютого 2023, 08:40
Володимир Путін, фото: Getty Images

Президент країни-агресора Володимир Путін у своєму привітанні на День захисника Вітчизни, який відзначають в РФ 23 лютого, розказав про поставки армії новітнього озброєння, включаючи пускові установки ракетного комплексу "Сармат" із новою важкою ракетою.

Джерело: "Meduza", "Интерфакс"

Пряма мова Путіна: "Цього року на бойове чергування заступають перші пускові установки ракетного комплексу "Сармат" із новою важкою ракетою. Продовжимо серійне виробництво гіперзвукових комплексів повітряного базування "Кинджал" і почнемо масові поставки гіперзвукових ракет морського базування "Циркон".

Деталі: За його словами, російські війська також отримають "нові ударні системи, засоби розвідки і зв'язку, безпілотники та артилерійські комплекси".

Крім цього, Путін пообіцяв "вести збалансований, якісний розвиток усіх складових Збройних сил, удосконалювати систему підготовки частин і підрозділів".

"Міцна основа тут - солдати, сержанти, офіцери, які проявили себе якнайкраще під час бойових дій на передовій", - заявив Путні, підкресливши, що "мільйони людей щиро, за покликом серця допомагають бійцям на передовій, і ця незламна єдність - запорука нашої перемоги".

Президент РФ також заявив про необхідність зміцнення ядерної тріади.

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Що було раніше:

  • 21 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що погрози російського президента Володимира Путіна відновити випробування ядерних озброєнь є залякуваннями, на які вже ніхто серйозно не реагує.
  • 22 лютого CNN повідомила, що під час перебування президента США Джо Байдена в Україні Росія провела випробування міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат", яке, судячи з усього, виявилося невдалим.

Теми: ПутінвійнаРосія
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