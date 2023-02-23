Путин на День защитника анонсировал развертывание комплексов "Сармат" и поставки армии "Цирконов"

Президент страны-агрессора Владимир Путин в своем поздравлении на День защитника Отечества, который отмечают в РФ 23 февраля, рассказал о поставках армии новейшего вооружения, включая пусковые установки ракетного комплекса "Сармат" с новой тяжелой ракетой.

Источник: "Meduza", "Интерфакс"

Прямая речь Путина: "В этом году на боевое дежурство заступают первые пусковые установки ракетного комплекса "Сармат" с новой тяжелой ракетой. Продолжим серийное производство гиперзвуковых комплексов воздушного базирования "Кинжал" и начнем массовые поставки гиперзвуковых ракет морского базирования "Циркон".

Детали: По его словам, российские войска также получат "новые ударные системы, средства разведки и связи, беспилотники и артиллерийские комплексы".

Кроме этого, Путин пообещал "вести сбалансированное, качественное развитие всех составляющих Вооруженных сил, совершенствовать систему подготовки частей и подразделений".

"Прочная основа здесь - солдаты, сержанты, офицеры, которые проявили себя наилучшим образом во время боевых действий на передовой", - заявил Путин, подчеркнув, что "миллионы людей искренне, по зову сердца помогают бойцам на передовой, и это несокрушимое единство - залог нашей победы".

Президент РФ также заявил о необходимости укрепления ядерной триады.

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