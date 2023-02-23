В Мариуполе второй раз за сутки прогремели взрывы в районе завода Ильича – мэрия
Городской совет сообщает, что 23 февраля в оккупированном Мариуполе, в районе металлургического комбината им. Ильича, снова прогремели взрывы.
Источник: Мариупольский городской совет в Telegram
Дословно: "Мариуполь. Снова слышны взрывы.
Сообщают о трех взрывах в районе завода Ильича (Кальмиусский район). Высокая вероятность попадания по врагу ведь небо чистое - нет следов работы ПВО оккупантов".
Детали: После взрывов российские оккупанты подняли в воздух самолеты.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграмме сообщил, что первый взрыв в оккупированном городе слышали в 11:02.
Впоследствии прозвучало еще 2 взрыва. По словам Андрющенко, два из них точно попали по закрытой территории завода Ильича в районе исправительной колонии.
Он также сообщил о еще одном взрыве - в районе аэропорта.
Напомним:
- Вечером 22 февраля в Мариуполе, в районе металлургического комбината им. Ильича, прогремели 2 взрыва.
- Утром 22 февраля в оккупированном Мариуполе прогремели взрывы в районе морского порта, где российские захватчики хранят боеприпасы.
- Вечером 21 февраля в оккупированном Мариуполе прогремели взрывы.