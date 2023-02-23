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В Мариуполе второй раз за сутки прогремели взрывы в районе завода Ильича – мэрия

Алена МазуренкоЧетверг, 23 февраля 2023, 12:01
МАРИУПОЛЬ 15 АПРЕЛЯ, ЗАВОД ИЛЬИЧА, СКРИН С ВИДЕО

Городской совет сообщает, что 23 февраля в оккупированном Мариуполе, в районе металлургического комбината им. Ильича, снова прогремели взрывы.

Источник: Мариупольский городской совет в Telegram

Дословно: "Мариуполь. Снова слышны взрывы.

Сообщают о трех взрывах в районе завода Ильича (Кальмиусский район). Высокая вероятность попадания по врагу ведь небо чистое - нет следов работы ПВО оккупантов".

Детали: После взрывов российские оккупанты подняли в воздух самолеты.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграмме сообщил, что первый взрыв в оккупированном городе слышали в 11:02.

Впоследствии прозвучало еще 2 взрыва. По словам Андрющенко, два из них точно попали по закрытой территории завода Ильича в районе исправительной колонии.

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Он также сообщил о еще одном взрыве - в районе аэропорта.

Напомним:

  • Вечером 22 февраля в Мариуполе, в районе металлургического комбината им. Ильича, прогремели 2 взрыва.
  • Утром 22 февраля в оккупированном Мариуполе прогремели взрывы в районе морского порта, где российские захватчики хранят боеприпасы.
  • Вечером 21 февраля в оккупированном Мариуполе прогремели взрывы.

Темы: Мариупольвзрывоккупациявойна
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