В Мариуполе второй раз за сутки прогремели взрывы в районе завода Ильича – мэрия

Городской совет сообщает, что 23 февраля в оккупированном Мариуполе, в районе металлургического комбината им. Ильича, снова прогремели взрывы.

Источник: Мариупольский городской совет в Telegram

Дословно: "Мариуполь. Снова слышны взрывы.

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Сообщают о трех взрывах в районе завода Ильича (Кальмиусский район). Высокая вероятность попадания по врагу ведь небо чистое - нет следов работы ПВО оккупантов".

Детали: После взрывов российские оккупанты подняли в воздух самолеты.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграмме сообщил, что первый взрыв в оккупированном городе слышали в 11:02.

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Впоследствии прозвучало еще 2 взрыва. По словам Андрющенко, два из них точно попали по закрытой территории завода Ильича в районе исправительной колонии.

Он также сообщил о еще одном взрыве - в районе аэропорта.

Напомним: