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Лукашенко заявив, що не бачить планів України нападати, оцінив позитивно

Євген КізіловЧетвер, 23 лютого 2023, 17:21

Самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не помічає концентрації українських військ для нападу на його країну. Оцінив цю тенденцію позитивно.

Джерело: Лукашенко в інтерв'ю китайським ЗМІ, фрагменти якого публікує в Telegram його адміністрація

Пряма мова: "Поки що, як останні дні показали, ні з території Польщі, ні з території Литви, тим більше, України, концентрації військ для того, щоб втягнути нас у війну, ми не помічаємо. Ми це позитивно оцінюємо".

Що передувало:

  • 16 лютого Лукашенко заявив, що білоруська армія долучиться до російської у війні проти України тільки в разі прямого нападу на Білорусь.
  • Влітку 2022 року білоруський диктатор припускав, що білоруським військам, можливо, доведеться воювати за Західну Україну, щоб її "не відтяпав Захід".

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Теми: ЛукашенкоУкраїнавійна
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