Лукашенко заявив, що не бачить планів України нападати, оцінив позитивно
Четвер, 23 лютого 2023, 16:21
Самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не помічає концентрації українських військ для нападу на його країну. Оцінив цю тенденцію позитивно.
Джерело: Лукашенко в інтерв'ю китайським ЗМІ, фрагменти якого публікує в Telegram його адміністрація
Пряма мова: "Поки що, як останні дні показали, ні з території Польщі, ні з території Литви, тим більше, України, концентрації військ для того, щоб втягнути нас у війну, ми не помічаємо. Ми це позитивно оцінюємо".
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Що передувало:
- 16 лютого Лукашенко заявив, що білоруська армія долучиться до російської у війні проти України тільки в разі прямого нападу на Білорусь.
- Влітку 2022 року білоруський диктатор припускав, що білоруським військам, можливо, доведеться воювати за Західну Україну, щоб її "не відтяпав Захід".