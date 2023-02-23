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Лукашенко заявив, що не бачить планів України нападати, оцінив позитивно

Євген КізіловЧетвер, 23 лютого 2023, 16:21
Лукашенко заявив, що не бачить планів України нападати, оцінив позитивно

Самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не помічає концентрації українських військ для нападу на його країну. Оцінив цю тенденцію позитивно.

Джерело: Лукашенко в інтерв'ю китайським ЗМІ, фрагменти якого публікує в Telegram його адміністрація

Пряма мова: "Поки що, як останні дні показали, ні з території Польщі, ні з території Литви, тим більше, України, концентрації військ для того, щоб втягнути нас у війну, ми не помічаємо. Ми це позитивно оцінюємо".

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Що передувало:

  • 16 лютого Лукашенко заявив, що білоруська армія долучиться до російської у війні проти України тільки в разі прямого нападу на Білорусь.
  • Влітку 2022 року білоруський диктатор припускав, що білоруським військам, можливо, доведеться воювати за Західну Україну, щоб її "не відтяпав Захід".

Теми: ЛукашенкоУкраїнавійна
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